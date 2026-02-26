Bouzas sigue su mala racha en Mérida con una dura derrota

Archivo - Jessica Bouzas Maneiro - Magdalena Frech, Mutua Madrid Open 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas se despidió este jueves del torneo WTA 500 de Mérida (México) con una contundente derrota ante la polaca Magdalena Frech, alargando su mala dinámica en 2026.

La gallega apenas sumó tres juegos (6-0, 6-3) en una pobre actuación ante una Frech que acometió su papel de bestia negra, con un 3-1 a favor en duelos directos. Bouzas dejó sola a Cristina Bucsa como única representante española en la ronda de cuartos de final.

La cita mexicana no cambió la dinámica de una Bouzas que lleva seis derrotas y dos victorias en los solo ocho partidos que ha disputado en lo que va de temporada. La de Pontevedra cedió la primera manga en menos de media hora y su reacción no le dio premio.

Bouzas rompió a su rival en el primer turno del segundo set, pero la polaca sumó cuatro juegos seguidos después. La española aún logró otro 'break', que no supo afianzar para evitar otra eliminación temprana y otro paso atrás en 2026, en busca de su mejor versión.