Brahim y Fran García, de residuales a habituales

El atacante del Real Madrid Brahim Díaz (izquieda) y su compañero Fran García. - EUROPA PRESS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista ofensivo hispano-marroquí Brahim Díaz y el lateral español Fran García han logrado darle la vuelta a su situación en el Real Madrid, pasando de ser actores secundarios y apenas contar para el once titular a, también fruto de las circunstancias y las lesiones, establecerse entre los habituales para el técnico Álvaro Arbeloa con trabajo y rendimiento.

El entrenador salmantino ha conseguido darle otro aire a un equipo que en el primer tercio de temporada mostraba más dudas que certezas, y lo ha hecho en semanas en las que la enfermería blanca ha estado repleta, con lesionados de importancia para el grupo como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Entonces, Arbeloa tiró, además de la cantera, de jugadores que no estaban teniendo demasiadas oportunidades y, principalmente, han destacado dos nombres: Brahim Díaz y Fran García. Y es que atacante y lateral han pasado de jugar minutos residuales a ocupar la alineación titular con asiduidad.

En el caso del internacional con Marruecos --estuvo un mes en la Copa África hasta el 18 de enero--, acumula cinco presencias consecutivas en el once titular, desde que los blancos comenzaron a construir la recuperación de las dos derrotas en Liga en Pamplona y ante el Getafe CF, cuando el jugador habría pedido más oportunidades al técnico madridista después de su gran torneo con su selección.

Desde el encuentro en el ABANCA Balaídos, Brahim no se cae del once, ni cuando Mbappé, al que suplía durante su lesión, parecía recuperado para ser titular en el reciente derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Arbeloa lo alineó y el mediapunta no le falló, voluntarioso en la presión y vertical con balón, protagonista al provocar el penalti que sería clave en la remontada (3-2).

Estas cinco titularidades coinciden con una racha de cinco triunfos de los madridistas, la más larga desde que Arbeloa fue presentado el 13 de enero. Y es significativo, ya que antes, con el salmantino, solo había sido de la partida en una ocasión en nueve partidos, y en el resto nunca jugó más de media hora.

En esos cinco partidos, suma 374 minutos --los mismos que había disputado desde el 22 de octubre del año pasado al 2 de marzo--, en los que remató en 4 ocasiones, eso sí, sin goles, pero sí un penalti provocado. Además, dio 7 pases clave y 1 asistencia, realizando un total de 223 acciones con balón (187 con éxito), con un 93% de acierto en pases (136/145) y 6/15 regates completados.

Arbeloa ha conseguido sumar a la causa a un jugón currante, actuando como ese pegamento entre los centrocampistas y los delanteros, en un papel que también le da alas a otros compañeros como Fede Valverde, que en este sistema llega con más facilidad al área rival.

Y el caso de Fran García es más significativo. El lateral español, única opción cuando llegó Xabi Alonso, completó un Mundial de Clubes en verano más que notable jugándolo todo, pero la llegada de Álvaro Carreras eclipsó la progresión del de Bolaños de Calatrava, que solo jugó 12 partidos en los casi cinco meses del tolosarra este curso. Y con Arbeloa no mejoró la situación, con poco más de 80 minutos en 13 encuentros.

Ferland Mendy también parecía estar por delante de García, pero la lesión del francés en la ida de octavos de final de Champions ante el Manchester City le dio una oportunidad jugando toda la segunda parte, y ha cumplido. Desde entonces, tres titularidades seguidas, incluso cuando Carreras ya estaba disponible para el derbi del domingo.

"Para un jugador es muy importante cuando tiene continuidad y le dan la confianza. Yo no lo había tenido a lo largo de esta temporada. Me encuentro bien, me encuentro con ganas, con fuerza para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas bien y tratar de ayudar al equipo lo máximo posible", dijo García a los medios del club tras vencer al Atlético.

El lateral español, de 26 años, presume de 364 minutos en estos cuatro encuentros, en los que ha dado una asistencia, realizando un total de 252 acciones con balón. Además, tiene un 86,1% de efectividad en pases y ha recuperado 12 balones, 3 de media, con más de la mitad de duelos ganados (14/27) y siendo solo regateado en dos ocasiones.

Tras el parón internacional, Arbeloa debe decidir si seguir confiando en Brahim Díaz, que parece pelear por un puesto en el once titular con Arda Güler, y Fran García, que ya compite con un Carreras al cien por cien. El hispano-marroquí aporta derroche y, como el manchego, es solidario defensivamente, aunque ahora el rompecabezas es más complicado, con Mbappé y Bellingham esperando su turno.