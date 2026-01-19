Brahim pide perdón: "Fallé y asumo toda la responsabilidad"

18 January 2026, Morocco, Rabat: Morocco's Brahim Diaz reacts during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA

El futbolista del Real Madrid Brahim Díaz ha pedido perdón a la afición marroquí por el penalti fallado en el último minuto del tiempo reglamentario de la final de la Copa África ante Senegal del domingo, asumiendo "toda la responsabilidad" de lo sucedido, y ha agradecido todas las muestras de apoyo, que le han hecho sentir que "no" estaba "solo".

"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón", escribió el jugador en la red social Instagram. "Me duele el alma", confesó.

En el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, después de más de 90 minutos sin que ni Marruecos ni Senegal consiguiesen ver puerta, la locura se apoderó de la final. Los 'leones de Teranga' consiguieron adelantarse en el minuto 92, pero el colegiado congoleño Jean-Jacques Ngambo tomó la polémica decisión de anular el tanto por un empujón de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi.

Minutos más tarde, el árbitro sí pitó un penalti a Brahim y desató el enfado del combinado senegalés, que en protesta abandonó el campo. Unos 20 minutos después, Senegal volvió al césped y el futbolista del Real Madrid falló de manera sorprendente un lanzamiento que ejecutó a lo Panenka. En el minuto 4 de la prórroga, el centrocampista del Villarreal Pape Gueye firmaba el tanto que a la postre haría campeones a los suyos.

"Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", finalizó Brahim.