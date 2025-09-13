Publicado 13/09/2025 00:20

Brais Méndez se fractura la nariz y se pierde el Real Sociedad-Real Madrid

Archivo - Brais Mendez of Real Sociedad looks on during the UEFA Europa League match between Real Sociedad and FC Midtjylland at Reale Arena on February 20, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

   MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El centrocampista de la Real Sociedad Brais Méndez sufrió una fractura nasal durante el entrenamiento del viernes en Zubieta y se perderá el partido de este sábado ante el Real Madrid en el Reale Arena, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

   "Brais Méndez ha sufrido una contusión facial en la sesión de hoy. Tras las exploraciones y pruebas realizadas al jugador esta tarde, se ha realizado una reducción cerrada de una fractura nasal en Policlínica Gipuzkoa", informó el club donostiarra.

   Aunque la entidad vasca se limitó a asegurar que su evolución "marcará la disponibilidad", el futbolista gallego se perderá el encuentro que los de Sergio Francisco disputarán este sábado ante el Real Madrid.

