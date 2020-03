Braithwaite: "Cuando esto termine será fantástico, volveremos con hambre"

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Martin Braithwaite ha manifestado que cuando termine el episodio actual de confinamiento en casa y de parón de las competiciones debido al coronavirus, será "fantástico" y que volverán con "hambre" de jugar partidos.

"Cuando nos enteramos de todo esto, fue una sensación muy extraña. Es como una película. Cuando todo esto termine, creo que será fantástico. Tendremos muchas ganas de jugar. Volveremos con hambre", manifestó en un chat con aficionados a través de los medios del club.

Braithwaite, con su familia en Madrid, asegura que estar con los suyos hace más fácil este momento, y no pierde su rutina de entrenamientos y de preparación.

"Tenemos un cuerpo técnico espectacular. Trato de seguir las recomendaciones del equipo, envío fotos y vídeos, para que no tengan ninguna duda de que entreno", apuntó entre risas.

Se levanta sobre las 8.00 horas, desayuna y lee. Sobre las 9.30 comienza su entrenamiento, al mediodía toma "un pequeño aperitivo" y está con la familia. Sobre las 14.00 come y por la tarde hacen actividades familiares. Así es el día a día actual del danés.

"Mi mujer está embarazada, así que, en este sentido, todo es perfecto. Le faltan cuatro semanas para dar a luz y ella está encantada de que pueda estar con ella", apuntó.

Así, trata de encontrarle el lado positivo a toda esta situación. "No pienso si esto tardará mucho o poco. Voy día a día. Como no podemos trabajar en el club, trato de trabajar en casa, tal vez incluso un poco más intensamente que durante una época normal, ya que no tenemos partidos el fin de semana", manifestó.

"Tengo la sensación de que hago más que en mi día a día normal. Cuando trabajas de manera individual, parece que hagas más que cuando trabajas con los compañeros", añadió en este sentido.