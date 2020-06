Braithwaite: "Quiero jugar con Suárez y aprender de él"

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Martin Braithwaite ha asegurado que tiene ganas de volver a jugar y de poder hacerlo junto al también delantero Luis Suárez, que ya tiene el alta médica y que, en principio, le quitaría minutos de juego al danés.

"Estoy muy feliz de que Luis Suárez regrese porque cuando vine estaba lesionado y todavía no hemos podido jugar juntos. Quiero jugar junto a él y aprender de él, es uno de los mejores delanteros del mundo", aseguró en declaraciones a 'goal.com' recogidas por Europa Press.

Braithwaite iba a tener cierto peso en el equipo, al llegar en febrero con Suárez lesionado y ocupando la ficha de Dembélé, que era baja para toda la temporada. Pero el parón provocado por el coronavirus le cortó las alas y, ahora que vuelve el fútbol, Suárez está recuperado.

No obstante, aseguró estar "bien" y listo para ese reto de buscarse los minutos de juego. "Me siento bien. He estado esperando durante mucho tiempo a que llegara este momento. Es algo que hace que me levante cada mañana pensando en ser mejor futbolista", añadió.

Además, también destacó el poderío y la tranquilidad que da al grupo contar con Leo Messi, que pese a las molestias físicas apunta a poder jugar en el 'debut' contra el RCD Mallorca. "Leo da muchísima confianza al equipo porque puede marcar la diferencia en cualquier momento", apuntó.

"Me ayuda mucho a ser mejor jugador con sus consejos y por cómo ve el fútbol. Es una auténtica inspiración para mí", reiteró en este sentido sobre su capitán, que le ha ayudado a adaptarse al "equipo más grande del mundo".

Así, afronta LaLiga con la ambición de luchar por el título, cuando en enero, en el Leganés, luchaba por evitar el descenso. "La mentalidad es algo distinta cuando sales al campo con un objetivo diferente. Pero mi convicción es la de ganar siempre", explicó.

En cuanto al confinamiento, señaló que tenía, al principio, la sensación de estar viviendo una película. "Nunca había experimentado nada parecido así que fue una situación muy particular para mí. Intento ser positivo ante cualquier situación negativa. Lo más importante para mí fue poder estar junto a mi familia", manifestó.