Brasil acogerá la próxima edición de la Copa América

Archivo - 30 January 2021, Brazil, Rio de Janeiro: Fans cheer in the stands before the start of the CONMEBOL Copa Libertadores final soccer match between Sociedade Esportiva Palmeiras and Santos FC at the Maracana Stadium. Photo: Leco Viana/TheNEWS2 via Z - Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Wir / DPA - Archivo