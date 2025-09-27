Alberto Durán felicita a Parsons por su reelección como presidente del Comité Paralímpico Internacional

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, felicitó este sábado al brasileño Andrew Parsons por su reelección como presidente del Comité Paralímpico Internacional por los próximos cuatro años durante la Asamblea General del organismo celebrada en Seúl.

En un comunicado del CPE, Alberto Durán recalcó que bajo el mandato del actual máximo mandatario "el Movimiento Paralímpico ha experimentado un desarrollo espectacular, tanto en el ámbito de la excelencia deportiva como en el de la difusión mundial, convirtiendo a los deportistas paralímpicos en la mejor palanca de cambio de la inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte".

El presidente del CPE no olvidó además la gran vinculación de Parsons con España y con su entidad, la cual se pone "plenamente a su disposición para continuar colaborando a todos los niveles en el avance del Movimiento Paralímpico".