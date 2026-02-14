AMP. (Crónica) Lucas Pinheiro da a Brasil su primera medalla de invierno y Noruega atrapa más oros

February 14, 2026, Cortina D'ampezzo, Italy: Milano Cortina 2026 - XXV Olympic Winter Games Bormio - Italy Alpine skiing - Men's Giant Slalom Image Show: Image Show: Gold Medal PINHEIRO BRAATHEN Lucas - Europa Press/Contacto/Sergio Bisi

El saltador esloveno Domen Prevc cumplió con su favoritismo en el trampolín largo individual

Doblete de oros para Jens van 'T Wout

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen ha acaparado muchos focos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 gracias a su oro en el eslalon gigante del esquí alpino, durante una undécima jornada que también ha visto a la delegación de Noruega conquistar otros dos oros femeninos en esquí de fondo y en biatlón.

En esa prueba masculina del eslalon gigante, disputada en la subsede de Bormio, Pinheiro consiguió la histórica primera medalla de Brasil en unos JJ.OO. invernales; y lo hizo con un tiempo de 1:11.08 en su segunda ronda y 2:25.00 global, apurando todo porque una nevada había complicado la pista de Stelvio para los 69 esquiadores que pudieron terminar.

Nacido en Oslo, Pinheiro es hijo de padre noruego (Bjorn) y madre brasileña (Alessandra), y logró el oro por delante de tres suizos; Marco Odermatt amarró la plata (2:25.58), Loïc Meillard se adjudicó el bronce (2:26.17) y Thomas Tumler (2:26.45) se conformó con la cuarta posición.

Antes, el esquí acrobático había abierto el medallero de este sábado con la prueba femenina de moguls dobles; la australiana Jakara Anthony ganó en la final por 20-15 a la estadounidense Jaelin Kauf y en el podio las acompañó la también estadounidense Elizabeth Lemley, quien dolorida logró el bronce venciendo por 18-17 a la francesa Perrine Laffont.

Por otra parte, en el relevo 4 x 7,5 km femenino de esquí de fondo, las noruegas Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen y Heidi Weng obtuvieron el oro con sus 1:15:44.8 en meta; aprovecharon los percances del cuarteto de Suecia, que ganó la plata (1:16:35.7), mientras que Finlandia se llevó el bronce (1:16:59.5).

Luego, la también noruega Maren Hjelmeset Kirkeeide dio otro alegrón dorado a su país ganando el esprint femenino 7,5 km en biatlón; con su tiempo definitivo de 20:40.8 se impuso --por este orden-- a las francesas Océane Michelon (20:44.6) y Lou Jeanmonnot (21:04.5), quienes dejaron sin podio a la sorprendente búlgara Milena Todorova (21:20.8).

En el skeleton femenino, la victoria de Janine Flock, con un tiempo total de 3:49.02 después de realizar sus cuatro series, amargó a la representación de Alemania; no en vano, la austriaca quedó por delante --en este orden-- de Susanne Kreher (3:49.32), de Jacqueline Pfeifer (3:49.46) y de Hannah Neise (3:50.17), ésta última fuera del podio.

Además, en el trampolín largo individual masculino de los saltos de esquí, el esloveno Domen Prevc cumplió con su favoritismo durante la ronda final y acabó cosechando en total 301,8 puntos; la medalla de plata fue para el japonés Ren Nikaido, con 295,0 puntos totales, y el bronce fue para el polaco Kacper Tomasiak, con 291,2 puntos totales.

En la última lucha por las medallas de este sábado, el neerlandés Jens van 'T Wout se llevó el oro en patinaje en pista corta, 1.500 metros, con un tiempo de 2:12.219, doblete tras ser también campeón olímpico en 1.000 metros. El 'oranje' se impuso por delante del surcoreano Hwang Daehoen y el letón Roberts Kruzbergs.