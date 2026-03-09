AMP. El español Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años

Egoitz Bijueska, Mundial skate en Brasil - Europa Press/Contacto/Fabricio Bomjardim Da Silva,

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El joven 'skater' vasco Egoitz Bijueska, de tan sólo 15 años, se proclamó campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de park, el primer español que consigue tal hito, con una exhibición este domingo en la cita celebrada en Sao Paulo (Brasil).

A sus 15 años, el 'skater' español se llevó la final de park masculino que correspondía al Mundial de 2025 pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma.

Bajo la presión del local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualando la mejor puntuación histórica, su primera medalla en un Mundial absoluto y de oro. Tercero fue el estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, fue octavo.

"Antes de ganar la Copa del Mundo de Roma, estar aquí lo veía como un sueño. Ese fue el punto de inflexión, empecé a entrenar más y mentalizarme mejor para las futuras competiciones. El skate puede llegar a ser frustrante, pero el esfuerzo te acaba recompensando y te da momentos increíbles que no te dará nunca otra cosa", celebró Bijueska.

Este aprovechó su éxito para pedir más infraestructuras. "Conseguir instalaciones olímpicas en España es muy necesario y uno de mis objetivos, nos ayudaría un montón tanto a mi como a mis compañeros de la selección. La mayoría de nosotros hemos llegado a un Mundial sin entrenar o con muy poco entrenamiento en unas instalaciones oficiales y nos gustaría poder prepararnos en un Park del nivel de los que tienen en Estados Unidos o Brasil", resaltó.

Finalmente, el joven deportista de 15 años tiene claro sus próximos retos. "Ahora mismo, y a nivel personal, mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, ganar una medalla olímpica y participar en unos 'X Games'", deseó.

Por otro lado, la gallega Julia Benedetti finalizó en el sexto lugar después de clasificarse para la primera final de su carrera y tras firmar una mejor ronda de 73.86 puntos, mientras que Naia Laso fue la segunda mejor española en park terminando en la decimoquinta posición, y Ceci Rendueles fue 35ª y Gadea Moja, 40ª. En la competición masculina, Danny León terminó 31º, Peio González, 34º, Alain Kortabitarte, 35º y Taiga Gimeno, 50º.

Además, en la modalidad de Street, Daniela Terol fue la mejor española finalizando en el décimo puesto, seguida por Valentina Krauel (31(, Natalia Muñoz (33) y Abbie Burns (34). En la competición masculina, Luis Cabarcos fue 63º, Adrián Moreno, 67º y Daniel Moragues, 71º.

"La selección española sigue mejorando sus resultados año tras año y llegará en su mejor momento a las pruebas preolímpicas. A partir de ahora, la mirada estará puesta en Los Ángeles 2028. La primera competición de clasificación preolímpica será del 7 al 21 de junio con la celebración de la World Cup de Roma", remarcó la Real Federación Española de Patinaje (RFEP).