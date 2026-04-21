AMP. Jéssica Bouzas y Kaitlin Quevedo brillan en sus debuts y Paula Badosa cae eliminada

Jessica Bouzas of Spain plays against Beatriz Haddad Maia of Brazil during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Jéssica Bouzas y Kaitlin Quevedo ha avanzado a la segunda ronda del Mutua Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras ganar respectivamente a la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-1 y 6-1) y a la estadounidense Venus Williams (6-2 y 6-4), mientras que la también española Paula Badosa ha caído en su debut contra la austriaca Julia Grabher (7-6[3], 4-6 y 6-0).

Bouzas fue la nota positiva de este martes en la jornada inaugural del cuadro femenino. La gallega, que en la Caja Mágica estrenó nueva técnica de saque, fue muy superior a su adversaria durante todo el partido y solo dejó escapar dos juegos en lo que ya es su mejor resultado en el torneo.

Su victoria comenzó a fraguarse con un arranque espectacular, logrando cinco juegos de manera consecutiva --dos de ellos al resto--. Con ese 5-0, habiendo levantado una bola de set en contra, la brasileña sumó su primer juego como anécdota, ya que Bouzas en el siguiente turno de saque cerró el primer parcial en 36 minutos, aupada por un público volcado a su favor.

Y si contundente había sido el primer set en la Pista Manolo Santana, casi igual fue el segundo. Esta vez, Haddad Maia comenzó manteniendo su servicio, lo que parecía prever mayor resistencia. Sin embargo, Bouzas puso la directa con seis juegos consecutivos, sellando el triunfo antes de que se cumpliera la hora y cuarto de juego. Ahora, su rival por un puesto entre las 32 mejores del torneo será la alemana Diana Shnaider.

No corrió la misma suerte Badosa, pues mostró su habitual irregularidad y desperdició dos puntos de set en una primera manga que llegó a dominar por 5-3. Aunque reaccionó en un mejor segundo set y forzó el tercero tras dar un grito de rabia, la austriaca luego fue intratable y le endosó un 'rosco' para acabar un encuentro que duró dos horas y 35 minutos.

Esta derrota tiene castigo para Badosa, que se verá obligada a jugar la fase previa de Roland Garros si quiere pisar su cuadro principal. En esta ocasión, los males de la gerundense, que no ha superado la primera ronda en sus últimos tres torneos disputados, pasaron por un bajísimo nivel de saque; solo pudo mantenerlo en cinco de los 14 juegos que dispuso, a razón de 26% de puntos ganados con segundo saque y 12 dobles faltas.

Eso sí, la afición madrileña enjuagó ese mal sabor de boca gracias a Quevedo durante la sesión vespertina. Después de las buenas sensaciones dejadas con la selección española de Billie Jean King Cup en su reciente eliminatoria ante Eslovenia, Quevedo superó estos 1/64 de final en Madrid.

Con un 'break' a su favor tras el larguísimo juego inicial del partido, la jugadora con orígenes canarios consolidó de inmediato tal ventaja (2-0) y luego la amplió con otra rotura rápida. Pese a ceder su siguiente turno de saque, Quevedo devolvió a Williams el quiebre justo a continuación.

Mostrando aplomo en momentos complicados, Quevedo aceleró para ganar el primer set en 52 minutos y obligar a su contrincante a cambiar algo de su repertorio. La veteranísima estadounidense, que gozaba de 'wild card' para competir en este torneo, se puso 0-3 arriba en la segunda manga y apretó.

Incluso inquietó a Quevedo durante el cuarto juego con un 30-30, pero no culminó ese arreón y lo acusó. En el quinto cedió en blanco su servicio y a partir de entonces fue a remolque de su rival, una Quevedo enchufada y que tras una hora y 43 minutos cristalizó su remontada hasta vencer y citarse en la siguiente ronda con otra estadounidense, Hailey Baptiste.