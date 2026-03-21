AMP. Marc Márquez (Ducati) bate a Di Giannatonio (Ducati) en un apretado Sprint en Brasil

March 20, 2026, GoiÃNia, Brazil: 93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil from March 20th to 22th, in Autódromo Internacional de GoiÃnia - Ayrton Senna, Brazil - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) firmó este sábado su primera victoria de la temporada 2026 del Mundial de Motociclismo al imponerse en la carrera Sprint del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil, segunda cita del calendario en un apretado duelo con el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), mientras que Jorge Martín (Aprilia) completó el podio.

El catalán, nueve veces campeón del mundo, tuvo una dura batalla con el italiano, que arrancó en la primera posición y que abrió un hueco de más de un segundo, pero que no pudo contener al de Cervera, que fue recortando hasta pasarle cuando faltaban tres vueltas y sujetar cualquier intento de adelantamiento.

Un triunfo, el decimosexto para Márquez en una carrera al Sprint que tuvo suspense y un retraso de más de una hora sobre lo previsto por el socavón en la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna, provocado por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas y que tuvieron que reparar a contrarreloj los operarios del circuito.

Di Giannantonio venía animado por lograr la 'pole position' por delante de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia) y del propio Márquez, y confirmó sus ambiciones en cuanto se puso fin a la larga espera y se puso el semáforo en verde. Salió bien y se situó en cabeza, con el catalán colocándose segundo, momentáneamente porque el francés Fabio Quartararo (Yamaha), le sobrepasó posteriormente tras haberlo hecho en la salida con 'Bez'. El líder del campeonato, el español Pedro Acosta, se quedó muy rezagado.

Di Giannantonio apretó para abrir hueco y lo consiguió, escapándose más de un segundo sobre el actual campeón del mundo, de nuevo inteligente a la hora de gestionar la carrera y que tras pasar a Quartararo se lanzó a la caza del italiano, con las Aprilia de Bezzecchi y Jorge Martín por detrás.

Pero las Ducati se mostraron muy potentes y se quedaron en un mano a mano en pos de la victoria, con Márquez recortando poco a poco al líder, que veía que su amplia ventaja empezaba a reducirse y la que moto de fábrica llegaría pronto. Las Aprilia no podían seguir el ritmo y se iban a más de dos segundos, con el campeón del mundo de 2024 aprovechando un error de su compañero para superarle.

Delante, Di Giannantonio trató de aguantar, pero pese a sus intentos no pudo evitar que Marc Márquez le alcanzase a falta de las vueltas finales. El piloto español aguantó con paciencia y cuando se iba a entrar en las dos vueltas finales logró finalmente el adelantamiento para ponerse en cabeza.

El nueve veces campeón del mundo no pudo distanciarse, pero en un trazado donde adelantar no es sencillo, tiró de su experiencia para contener a Di Giannantonio y sumar su primer triunfo en esta temporada tras el segundo puesto en el Sprint de Tailandia y el '0' en la carrera larga. Martín completó el podio, el primero desde el último Gran Premio de 2024, mientras que Acosta sólo sumó un punto para mantenerse líder antes de la carrera del domingo con dos puntos de ventaja sobre Bezzecchi.