Brasil.- Augusto Lima abandona el San Pablo Burgos tras una temporada y media

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El San Pablo Burgos ha anunciado este jueves la salida del pívot hispano-brasileño Augusto Lima, que llegó al club hace una temporada y media y se marcha tras su histórica clasificación para semifinales de la Ligan Endesa.

"Desde el San Pablo Burgos queremos agradecerle al jugador su enorme labor y energía en la pista durante esta etapa en Burgos, además de desearle toda la suerte del mundo para su futuro personal y profesional", le despidió la entidad.

Por su parte, Lima agradeció estos "18 meses espectaculares". "Llegué en un momento muy difícil de mi carrera tras salir jodido y de malas formar de un proyecto que se encargaron de destrozar al poco tiempo de arrancar (en el Cedevita Zagreb). Aquí me encontré con una familia que me acogió con los brazos abiertos. Un grupo humano lleno de ambición y de ilusión, que ha conseguido hacer historia en tiempo récord (...) Gracias por todo San Pablo Burgos, esto no es un adiós, es un hasta pronto", concluyó.