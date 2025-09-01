Brasil se impone a Argentina y gana la Copa América de baloncesto

Archivo - Yago SANTOS of Brazil, Basketball, Men's Group Phase - Group B between Japan and Brazil during the Olympic Games Paris 2024 on 2 August 2024 at Pierre Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq near Lille, France - Photo Laurent Sanson / Panoramic / DP - Laurent Sanson - Panoramic / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de baloncesto de Brasil ganó este domingo la Copa América de baloncesto tras imponerse a Argentina (55-47) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua (Nicaragua), en un partido marcado por la superioridad de las defensas y el bajo acierto de los dos equipos.

La selección brasileña se vengó de la derrota sufrida en Recife hace tres años contra los argentinos y sumó su quinto título continental en un duelo en el que el mejor jugador fue el base de Estrella Roja Yago Santos, que anotó 14 puntos y repartió 5 asistencias para asegurar la victoria de su país.

Su mejor socio en esta final fue el pívot de Hapoel Tel Aviv Bruno Caboclo, con 11 puntos y 7 rebotes. Por parte de Argentina, destacó la actuación del pívot del Básquet Girona Francisco Caffaro, con 11 unidades y 5 capturas.

El partido por el título iba a estar en la defensa y los dos equipos lo sabían. Los ataques acabaron por colapsar ante la superioridad física atrás y las dos selecciones acabaron con un porcentaje de tiro bastante pobre, 30,4% en el caso de la albiceste y 35,5% para la campeona. El caso de los triples, más sangrante todavía, con un 14,8% y un 25,7%, respectivamente.

Al final, el mayor acierto brasileño le acabó dando el título en Nicaragua, la quinta Copa América en su palmarés, mientras que Argentina se queda con las tres que ya tenía en sus vitrinas.