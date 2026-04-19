Jóvenes del programa 'Fútbol Más' en Madrid comparten sesión con un equipo de figuras de Laureus

El exfutbolista portugués Luis Figo saluda a varios jóvenes del programa 'Mas Fútbol' de Madrid - LAUREUS

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes del proyecto 'Fútbol Más' en Madrid aprovecharon la presencia de Laureus en Madrid para la celebración de su gala de premios este lunes para compartir una sesión con un equipo de figuras como el portugués Luis Figo o el brasileño Cafú.

Ambos encabezaron este domingo en la capital española un equipo de estrellas de Laureus junto a miembros de uno de los seis programas nominados al Premio Laureus Sport for Good, que se otorga a aquellos que usan utilizando el poder del deporte para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas.

La británica Jessica Ennis-Hill, campeona olímpica y mundial de heptatlón; la estadounidense Missy Franklin, múltiple medallista de oro olímpica en natación; el neozelandés Sean Fitzpatrick, excapitán de los All Blacks; y el argentino Hugo Porta, miembros de la Academia Laureus como Figo y Cafí, también participaron en una sesión que contó igualmente con la presencia de Jeremy Lynch, una de las dos mitades de los 'F2', uno de los dúos de fútbol 'freestyle' más populares del mundo.

'Fútbol Más' es uno de los más de 300 programas en más de 40 países apoyados y financiados por Laureus Sport for Good, el movimiento fundado con las palabras del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en la primera edición de los Premios Laureus en el año 2000 donde recalcó que "el deporte tiene el poder de cambiar el mundo."

Este proyecto es de alcance global y jóvenes de Kenia, Francia, Chile y España se dieron cita en Madrid para este evento especial. Una auténtica ONU del fútbol que, a través del poder de la 'tarjeta verde', refuerza los comportamientos positivos ya que es una herramienta que entrenadores y niños utilizan para premiar las acciones que ayudan a los demás, mientras que la amarilla y la roja sancionan las malas conductas.

Los seis miembros de la Academia Laureus recibieron su propia tarjeta verde y Ennis-Hill mostró la suya a uno de los niños que le había estado enseñando algunas palabras en español.

"'Fútbol' Más me ha dejado sin palabras, es un ejemplo magnífico de la misión de Laureus. Estos jóvenes han venido de todas partes del mundo para estar aquí. No se entienden entre sí hasta que pones un balón delante de ellos, cuando lo haces, así es como nos comunicamos. El fútbol es el idioma", remarcó Luis Figo.

Por su parte, Cafú recordó que "todos" vienen de "países y entornos distintos". "Pero el deporte nos une, que es la herramienta más poderosa que tenemos para acercar a las personas. Ese era el mensaje de Nelson Mandela cuando fundó Laureus en el año 2000, y es la fuerza que impulsa programas como 'Fútbol Más', que están cambiando el mundo a su alrededor", advirtió.

Para Missy Franklin, este programa "enseña empatía, resiliencia y trabajo en equipo". "No es algo fácil de lograr, pero cuando lo conviertes en algo divertido, ocurre. Es fácil ver cómo este programa y los demás que apoya Laureus en todo el mundo pueden suponer un cambio real en la vida de niños como los que hoy hemos tenido la suerte de conocer", subrayó.