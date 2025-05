Brasil.- Senna y Claver harán de entrenadores este sábado de niños de entre 11 y 17 años en la ESC American School

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El excentrocampista hispano-brasileño Marcos Senna y el exjugador de baloncesto Víctor Claver entrenarán este sábado 10 de mayo con todos aquellos chavales de 11 a 17 años que así lo deseen dentro de la jornada lúdico-formativa 'ESC Day', organizada por ESC American School en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.

Según señalaron este miércoles en nota de prensa desde la organización del evento, tanto Senna como Claver participarán de un 'scouting' en el que se baremará el talento de los participantes para facilitarles becas para estudiar en este centro educativo.

Todos los asistentes tendrán derecho a alguna ayuda académica, adaptada al nivel mostrado por cada niño o niña. Para apuntarse sólo hay que inscribirse sin coste alguno en https://escamericanschool.com/esc-day y disfrutar de una jornada única para los chicos que participen.

"Yo tuve la oportunidad de jugar en los Estados Unidos, pero no de estudiar allí. No he tenido la fortuna que van a tener estos chicos con las oportunidades que ahora se les ofrece de acceder a la educación del modelo norteamericano. Jugando al fútbol, además, y conociendo la cultura es una experiencia fantástica. Los que van a tener esta oportunidad se lo van a pasar genial", vaticina el campeón de la Eurocopa de 2008 con la selección española.

"Actualmente busco aportar mi experiencia y visión estratégica al ecosistema deportivo, especialmente en áreas como la formación integral del deportista, la transición profesional tras la retirada y la conexión entre deporte y empresa", apunta por su parte el doble medallista olímpico.

Para ESC American School, es un lujo contar "con dos estrellas mundiales del deporte" como Marcos Senna y Víctor Claver "para que los chicos que quieran puedan entrenar a su lado sin coste alguno y, de paso, puedan conocer el potencial académico que optan a conseguir gracias a sus habilidades deportivas". "Mucha gente no lo sabe, pero se pueden conseguir becas en España de una alta cuantía para estudiar aquí usando estas habilidades", advierte William Touchard.

"En estas jornadas del sábado serán bienvenidas las familias de los niños y niñas que quieran disfrutar de un día de fiesta del deporte al más alto nivel. No obstante, el centro que acoge esta jornada está vinculado de manera recurrente a grandes organizaciones deportivas. Aquí se han ejecutado, y todavía se desarrollan, programas con la NBA, LaLiga, el Real Madrid, la RFEF, la FEB", añade.