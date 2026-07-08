El brasileño Gabriel Moscardo jugará cedido en el RCD Espanyol por el PSG

Archivo - May 7, 2026, Freiburg, Aarhus, Germany: GABRIEL MOSCARDO from Braga looks on during UEFA Europa League Semi final: Freiburg and Braga. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciado este miércoles la incorporación del centrocampista brasileño Gabriel Moscardo, que jugará cedido durante la temporada 2026-27 procedente del Paris Saint-Germain, y se convierte en el tercer refuerzo del conjunto blanquiazul para el nuevo curso, tras las llegadas del lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y del centrocampista español Àlex Calatrava.

"El RCD Espanyol de Barcelona y el Paris Saint-Germain han alcanzado un acuerdo para la cesión de Gabriel Moscardo (Tabauté (Brasil), 28/09/2005) hasta el 30 de junio de 2027", explicó la entidad catalana en un comunicado.

El internacional brasileño en categorías inferiores, de 20 años, se formó en el Corinthians antes de ser traspasado al PSG, y posteriormente acumuló experiencia en el fútbol europeo durante sus cesiones al Stade de Reims francés y al SC Braga portugués.

Además, el Espanyol confirmó dos movimientos de salida. Por un lado, anunció el traspaso del delantero canadiense Justin Smith al CD Eldense, poniendo fin a una etapa de dos temporadas en la disciplina blanquiazul.

Smith, incorporado en 2024 para reforzar al filial, llegó a debutar en Primera División con el primer equipo a las órdenes de Manolo González y el pasado curso jugó cedido en el Sporting de Gijón, en LaLiga Hypermotion.

Por otra parte, el conjunto 'perico' también hizo oficial la cesión del delantero Omar Sadik a la AD Ceuta, también de LaLiga Hypermotion, para la temporada 2026-27.

El atacante, que llegó al Espanyol en 2022 para incorporarse al Juvenil A y tiene contrato hasta 2028, afrontará una nueva cesión tras jugar el pasado curso en el Pau FC de la Segunda División francesa.