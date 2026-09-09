Brennan se impone y alza su 'manita' en Sevilla antes de la crono clave en Jerez

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada entre Dos Hermanas y Sevilla sobre 185 kilómetros - UNIPUBLIC / LA VUELTA

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada entre Dos Hermanas y Sevilla sobre 185 kilómetros, para lograr su quinta victoria de etapa en esta ronda española y demostrando de nuevo su superioridad en las llegadas masivas, pese a que hubo algo más de lucha que en el aplastante triunfo del martes, mientras que Enric Mas (Movistar Team) no sufrió ningún percance ni susto para llegar igual de fuerte en el liderato a la contrarreloj clave del jueves en Jerez.

Brennan firmó el póker el martes y el repóquer este miércoles, enseñando su 'manita' con los dedos abiertos nada más cruzar la meta para dejar claro que lleva cinco victorias, todas ellas al esprint, tras darle al Visma la séptima victoria parcial con el doblete de un Wout van Aert que esta vez también trabajó muy bien para su compañero, aunque a diferencia de la etapa anterior sí hubo esprint. Sí hubo lucha y algo de incertidumbre. Pero con el mismo resultado.

La jornada arrancó con varios intentos de escapada hasta que se consolidó una fuga de tres corredores formada por Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) y Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Los tres llegaron a disponer de margen sobre un pelotón controlado principalmente por Visma y Cofidis, aunque la escapada fue perdiendo efectivos y terminó reducida a Paleni y Fernández.

El francés Paleni volvió a mostrar su carácter ofensivo en esta Vuelta, después de haber probado suerte también en las etapas 10, 13 y 15, mientras que Fernández ha sido igualmente uno de los corredores más activos en los intentos desde lejos. Sin embargo, el ritmo del pelotón fue limando poco a poco la ventaja hasta dejar a los fugados ante una misión cada vez más complicada.

Paleni, el más combativo de la jornada, todavía conservaba más de dos minutos de ventaja y mantenía vivo el pulso con el grupo principal. El español Fernández terminó cediendo a 15 kilómetros de meta y el francés se quedó solo al frente, pero lejos de rendirse prolongó la escapada hasta las inmediaciones de Sevilla, obligando al pelotón a seguir trabajando para evitar cualquier sorpresa.

Y el ciclista del Groupama-FDJ United protagonizó así un bonito pulso final contra un pelotón que se le echaba encima. A 5,5 kilómetros de la llegada todavía disponía de 13 segundos, pero ya no pudo completar la gesta y fue neutralizado a 3,2 kilómetros de la meta.

Con la fuga finalmente anulada, los equipos de los velocistas tomaron el mando para preparar la llegada masiva. Uno-X Mobility se dejó ver en las posiciones delanteras para situar bien a Magnus Cort, mientras Visma colocó su tren para Brennan y este, ya únicamente con la ayuda del maillot verde Wout van Aert, volvió a imponer su punta de velocidad para superar a Jordi Meeus y Magnus Cort y sumar su quinta victoria en esta Vuelta.

Este jueves llega una etapa clave para el porvenir de esta Vuelta, con la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Una 'crono' llana y larga en la que el líder, el español Enric Mas (Movistar Team), no parte entre los favoritos y cuyo objetivo será salir con una renta aproximada de 1:30 minutos respecto a sus más inmediatos perseguidores; el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), segundo a 2:06 minutos, y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe), tercero a 2:10. Sin duda, el resultado de la contrarreloj dará paso a la batalla final en las cumbres de Peñas Blancas y Collado del Alguacil.