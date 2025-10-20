El Brentford ahonda en la herida del West Ham

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Brentford logró una valiosa victoria (0-2) este lunes en el Estadio Olímpico de Londres ante un West Ham United que sigue sin reaccionar y cae a la penúltima posición de la Premier League, tras ocho jornadas disputadas, mientras que el equipo de Keith Andrews se mostró más sólido y vertical, con un Igor Thiago decisivo en la primera mitad y un Mathias Jensen que sentenció en el añadido.

El encuentro arrancó igualado, con posesiones alternas pero sin ocasiones claras hasta pasada la media hora, cuando el Brentford empezó a imponerse. En el minuto 30, Igor Thiago rozó el gol con un potente remate de zurda que se estrelló en el larguero tras una buena asistencia de cabeza de Dango Ouattara.

Y en la siguiente jugada, Mikkel Damsgaard obligó a volar a Alphonse Areola para evitar el tanto visitante. El dominio del Brentford tuvo premio antes del descanso cuando en el 44' Kevin Schade peleó un balón dividido, robó con intensidad y asistió a Igor Thiago, que definió con un disparo cruzado para adelantar a los 'bees'.

El West Ham, sin ideas en el centro del campo y falto de reacción, se marchó al vestuario con la sensación de haber sido superado en todas las líneas. Quizás por ello, tras el descanso, los 'hammers' de Nuno Espírito Santo trataron de despertar con un intento lejano de Jarrod Bowen que obligó a intervenir a Caoimhin Kelleher.

Pero el Brentford respondió con otro gol de Igor Thiago, anulado por el VAR por fuera de juego, y poco después Schade volvió a estrellar un cabezazo en el travesaño. En el tramo final, el joven Keane Lewis-Potter agitó el ataque visitante y generó nuevas llegadas, mientras que los de Nuno, sin claridad ni profundidad, apenas inquietaron la meta rival.

Ya en el tiempo añadido, Mathias Jensen culminó un rápido contragolpe para hacer el 0-2 definitivo y certificar el triunfo de un Brentford que crece en la tabla y suma 10 puntos, situándose en la zona media. El West Ham, en cambio, se queda con 4 puntos y en la penúltima posición, en puestos de descenso y con una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas en casa.