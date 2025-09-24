'El Bribón' se coloca tercero en el Mundial de 6 Metros de Nueva York

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La embarcación 'El Bribón', cuyo patrón es el Rey emérito Juan Carlos I, se colocó en el tercer puesto en la clasificación general del Mundial de 6 Metros de que se celebra en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en la bahía de Oyster Bay, en Nueva York (Estados Unidos), quedándose a 28 segundos del 'Jill' italiano, que lidera la prueba.

El equipo español 'Bribón', con insignia del Real Club Náutico de Sanxenxo, se mantiene de esta manera en la pelea por el podio tras una segunda jornada que estuvo marcada por condiciones muy inestables de viento, con cambios constantes de dirección e intensidad, que únicamente permitieron disputar una prueba.

El triunfo fue para el 'Jill' que comanda el italiano Alessandro Maria Rinaldi, que cruzó la línea de llegada con 16 segundos de ventaja sobre el 'FUN' del francés Louis Heckley. El siguiente fue el barco español, que completó el recorrido tras 1 hora, 13 minutos y 54 segundos de regata, finalizando tercero a 12 segundos de la embarcación francesa.

Con este resultado, el equipo nacional confirma su buen rendimiento y se mantiene en posiciones de podio en la clasificación general de la competición, que continuará esta madrugada en España, con la tercera jornada, en la que se prevé un viento de baja intensidad. De cumplirse las previsiones, el comité de regatas intentará completar las dos pruebas programadas.