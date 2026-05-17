'Bribon', con el Rey Juan Carlos, y 'Moura' ganan la tercera serie del Trofeo Xacobeo en Sanxenxo - MARÍA MUIÑA

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

'Bribon', en la clase 6 Metros, y 'Moura', en J/80, se han impuesto este domingo en la tercera serie del Trofeo Xacobeo, que se ha disputado durante tres días en aguas de Sanxenxo (Pontevedra).

El equipo del Rey Juan Carlos, el 'Bribon' del Real Club Náutico de Sanxenxo, con el cántabro Jane Abascal, oro olímpico en Moscú 1980, a la caña, triunfó tras tres días de competición para los 6 Metros, mientras que el 'Moura' del Club Náutico Marina Coruña, armado por Rosa María Gundín Pita, se han proclamado vencedor después de dos días de lucha en J/80.

En la clase 6 Metros, el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella fue el principal rival del barco comandado por el Rey Juan Carlos I, mientras que la tercera plaza del podio se la adjudicó el 'Acacia' de Juan Debén. Por su parte, el 'Alibaba II', de Miguel Lago, junto con el 'Caprice-RH Privé' y el 'Stardust', de Alfonso Moreno, mantuvieron su propio duelo por optar a las posiciones de podio.

En la clase J/80, el coruñés 'Moura', patroneado por Xoan Bermúdez de Castro y vencedor de la primera serie disputada en marzo, mantuvo un intenso duelo con el otro equipo coruñés presente en Sanxenxo, vencedor de la segunda serie celebrada en abril: el "Meltemi", del Real Club Náutico de La Coruña, con Guillermo Blanco a la caña.

La tercera posición del podio fue para el 'Namaste', del Monte Real Club de Yates de Baiona, que con Luis de Mira como patrón logró defender su posición frente a dos aspirantes al podio: el 'Grupo Bazán', de Juan Joaquín Martínez, y el equipo de Portonovo, 'Cactus Digital-Petrilla', patroneado por Jaime Barreiro.

La próxima cita para ambas flotas será la cuarta serie del Trofeo Xacobeo, programada para los días 19, 20 y 21 de junio. Será además la última prueba para la flota de 6 Metros antes del Campeonato de Europa, que se disputará a mediados de julio en el lago Lemán, en Suiza, y donde el 'Bribon' defenderá el título conquistado en 2024 en Sanxenxo.