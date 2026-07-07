Bright Ede firma con el Deportivo hasta 2031

Archivo - April 26, 2026, Lodz, Poland: Bright Ede of Motor seen during the Polish PKO BP Ekstraklasa League match between Widzew Lodz and Motor Lublin at Widzew Lodz Municipal Stadium. Final score; Widzew Lodz 2:0 Motor Lublin. - Europa Press/Contacto/Mikolaj Barbanell - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven central polaco Bright Ede fichó por el RC Deportivo por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, club al que llega procedente del Motor Lublin de la Ekstraklasa polaca, convirtiéndose en la tercera incorporación del conjunto gallego.

"El nuevo central ha firmado con el club 'blanquiazul' hasta junio de 2031, reforzando la defensa del Deportivo con uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo", destacó el club en su comunicado sobre la llegada del futbolista de 19 años.

El internacional sub-19 con Polonia disputó 17 partidos oficiales con el primer equipo del Motor Lublin polaco la temporada pasada y marcó un gol. El equipo 'blanquiazul' cierra el fichaje de un defensa con "potencia física, velocidad y solidez", según destacó el propio Deportivo, que firma a un jugador "tanto para el presente como, sobre todo, para el futuro", después también de los fichajes del portero español Leo Román y del centrocampista neerlandés Teun Gijselhart.

"Elegí el Dépor porque escuché muy buenas referencias del club. Tuve una reunión con el director deportivo, me enseñó el proyecto y realmente pienso que el club puede conseguir grandes cosas y veo mi futuro aquí. ¡Forza Dépor!", expresó el jugador en un vídeo publicado por el club en redes sociales.