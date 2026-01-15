El británico James Montague denuncia en 'Las Redes de Arabia Saudí' la compra del deporte por el país del Golfo. - ESFERA DE LOS LIBROS

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista británico James Montague publica 'Las Redes de Arabia Saudí', una investigación en la que denuncia cómo el país del Golfo Pérsico ha convertido la organización de competiciones y el deporte en una de sus principales herramientas para lograr influencia a nivel global.

Editado por La Esfera de los Libros, la obra, de 344 páginas y ya a la venta, es una crónica política y periodística en la que el autor desentraña el increíble ascenso del príncipe Mohamed bin Salmán y el uso estratégico del fútbol, el golf, la Fórmula 1, el boxeo o la lucha libre para 'lavar' la imagen internacional de su país.

En alianza con figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o captando a leyendas como los exfutbolistas del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, el extenista Rafa Nadal o el golfista Sergio García, entre otros, el régimen saudí invierte miles de millones de dólares para proyectar una imagen reformista al tiempo que sostiene uno de los sistemas más despóticos del planeta.

Montague muestra cómo el deporte se ha transformado en un nuevo campo de batalla geopolítico, con el Mundial de fútbol de 2034 en Arabia Saudí como horizonte de esta ambiciosa estrategia.

James Montague es un escritor y periodista varias veces galardonado. Ha colaborado con medios como The New York Times, BBC World Service, Tifo, Delayed Gratification y The Blizzard, entre otros. Ha escrito cuatro libros de fútbol: 'When Friday Comes: Football Revolution in the Middle East and the Road to Qatar'; 'Thirty One Nil: On the Road With Football's Outsiders'; 'The Billionaires Club: The Unstoppable Rise of Football's Super-Rich Owners'; y '1312: Among the Ultras, a Journey With the World's Most Extreme Fans'.

Las redes de Arabia Saudí es su quinto libro, con el que fue finalista del William Hill Sports Book of the Year Award.