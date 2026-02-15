El británico Tom Pidcock se erige como gran favorito para levantar la Aceituna de Oro en Jaén

Archivo - Los ciclista recorren uno de los 'Caminos de Olivos' de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) se presenta como el gran favorito para levantar la 'Aceituna de Oro' en la Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 que se disputa este lunes marcada por el cambio de recorrido como consecuencia de las intensas lluvias que hace que la prueba cuente finalmente con 154,2 kilómetros, de los cuales 25 corresponden a 'Caminos de Olivos' y 23,8 se concentran en los últimos 60 de recorrido.

La meteorología adversa que ha azotado la provincia jienense desde el inicio de año imposibilitan que la carrera pueda discurrir por los tramos de tierras ya fijados. Los 3,3 kilómetros del tramo de 'sterrato' que componen San Bartolomé se estrenan en esta edición de la Clásica de Jaén sustituyendo a uno de los más característicos de la prueba, Guadalupe, que desaparece del trazado por su estado tras el temporal.

Desde la organización han trabajado sin descanso estos últimos días para que esta prueba se pueda celebrar sin ningún tipo de problema. La Clásica Jaén Paraíso Interior, patrocinada por la Diputación de Jaén, nació en 2022 con una propuesta deportiva única en España al combinar el asfalto con el 'sterrato' merced a los Caminos de Olivos que surcan el Mar de Olivos. Con Úbeda como epicentro, su joven palmarés reza cuatro nombres de primerísimo nivel como el kazajo Alexey Lutsenko (2022); el esloveno Tadej Pogacar (2023); el español Oier Lazkano (2024); y el polaco Michal Kwiatkowski (2025).

A esa gran nómina de vencedores en Jaén se quiere unir el inglés Tom Pidcock amén de campeón mundial tanto en bicicleta de montaña como en ciclocross. El ciclista de 26 años demuestra su gran dominio sobre las dos ruedas con meritorios resultados como el podio en La Vuelta a España 2025, vencedor de etapa en Alpe d'Huez y el oro olímpico de MTB; y llega a Jaén con sed de triunfos, pero no lo tendrá nada fácil.

Cinco equipos UCI WorldTour serán de la partida este lunes en Úbeda. El UAE Team Emirates-XRG, ganador de la prueba en 2023 con Pogacar, tratará de revalidar victoria con un bloque encabezado por el francés Benoît Cosnefroy y el suizo Jan Christen en el cual figuran dos ciclistas que han disputado todas las ediciones celebradas hasta la fecha como el joven español Igor Arrieta y el belga Tim Wellens -que siempre ha finalizado en el top 10 de la carrera-.

Los alemanes de Red Bull-Bora-Hansgrohe, por su parte, cuentan con tres bazas para el triunfo como el italiano Giulio Pellizzari -sexto en el Giro de Italia y en La Vuelta en 2025-; y los belgas Maxim Van Gils y Gianni Vermeersch. Los debutantes Bahrain-Victorious -con el español Pello Bilbao, ganador de etapa en Giro y Tour; y el esloveno Matej Mohoric, campeón de una Milán-San Remo-; y Soudal Quick-Step -con los pujantes Andrea Raccagni Noviero y Martin Svrcek- aportarán competitividad al pelotón.

En clave española, el Movistar Team presenta un equipo competitivo encabezado por el campeón nacional, Iván Romeo, que buscará en la carrera andaluza estrenar su palmarés esta temporada. También será de la partida Carlos Canal que ya sabe lo que es hacer top 10 en la prueba -octavo en 2024 y 2025-.

No se han querido perder la cita, los ProTeam españoles Burgos Burpellet BH -con el jienense José Manuel Díaz Gallego-; Caja Rural-Seguros RGA; Euskaltel-Euskadi y el equipo Kern Pharma, que trae a un hombre que subió al podio de Úbeda el año pasado como Ibon Ruiz. Habrá otros dos jienenses en la Clásica Jaén Paraíso Interior, ambos con la selección española Sub-23: Francisco Jesús Fernández, procedente de Cabra del Santo Cristo; y José Ramón Jiménez, natural de la propia Úbeda. Además, en el combinado nacional también estará el prometedor Héctor Alvarez.