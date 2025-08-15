Publicado 15/08/2025 11:36

Brizuela, Hernangómez, Scariolo, Ayuso y Cazorla serán premiados el martes en la VI Gala del Baloncesto español

Archivo - Sergio Scariolo, head coach of Spain, talks to Dario Brizuela of Spain during the Tokyo 2020 Challenge preparatory basketball match played between Spain and Iran at Wizink Center on July 05, 2021 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

   Los jugadores Darío Brizuela, Aina Ayuso, Juancho Hernangómez y Maite Cazorla serán algunos de los premiados el próximo martes 19 de agosto (21.00 horas) en la VI Gala del Baloncesto español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca y que se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

   Al evento asistirán, entre otros, el ala-pívot del Panathinaikos Juancho Hernangómez; la base del USK Praha Maite Cazorla; el seleccionador español masculino Sergio Scariolo; la selección española masculina de baloncesto 3x3, que se proclamó el mes pasado de junio campeona del mundo; o la selección española femenina de baloncesto 3x3, subcampeona olímpica en Paris 2024.

   Además, también estarán la selección masculina 5x5 al completo, que está preparando el Eurobasket y que el jueves 21 disputa en el Movistar Arena de Madrid su último partido amistoso en España; la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; y del director de Marca, Juan Ignacio Gallardo.

   Los premiados en esta VI Gala son Darío Brizuela, como Mejor Jugador Nacional; Aina Ayuso, como Mejor Jugadora Nacional; Juancho Hernangómez, como Mejor Jugador Nacional en Competición Internacional; Maite Cazorla, como Mejor Jugadora Nacional en Competición Internacional; Sergio de Larrea, como Jugador Joven con Mayor Proyección; Iyana Martín, como Jugadora Joven con Mayor Proyección; Sergio Scariolo, las selecciones femenina y masculina 3x3 y Antonio Conde, que recibirán cada uno de ellos el Premio Especial; Santi Yusta y Leonor Rodríguez, como Mejor Jugada Masculina y Femenina, respectivamente.

