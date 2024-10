Bryan Zaragoza: "Se está perdiendo el fútbol de calle"

Bryan Zaragoza of Spain in action during a training session prior to the Spanish national soccer team's UEFA Nations League matches at Ciudad del Futbol on October 8, 2024, in Las Rozas, Madrid, Spain.

Bryan Zaragoza of Spain in action during a training session prior to the Spanish national soccer team's UEFA Nations League matches at Ciudad del Futbol on October 8, 2024, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atacante de Osasuna y la selección española Bryan Zaragoza aseguró este jueves que "se está perdiendo el fútbol de calle", mientras que él "cuando era pequeño" su "vida era jugar al fútbol", al mismo tiempo que recordó el día "especial y único" de su debut absoluto con España justo hace un año, y celebró no haber "tardado mucho" en volver.

"Cuando era pequeño, lo único que pensaba era jugar en la calle y yo ahora en la calle veo a muy pocos niños jugando. Mi vida era jugar a fútbol. Llegaba al colegio, jugaba, llegaba del colegio, comía y me iba a jugar. Por la noche jugaba, en la casa jugaba, lo rompía. Eran cosas distintas que veo que se están perdiendo, como el fútbol de calle se está perdiendo", opinó el jugador en declaraciones a los medios de la selección nacional.

El malagueño, de 23 años, relató cómo fueron sus inicios. "Yo jugué 11 años en un club que es el Tiro Pichón. Llegué desde benjamín a juvenil de segundo año y entonces me dijeron 'ya te llamaremos' y no me volvieron a llamar, me echaron. Lo pasé mal, porque ese club para mí era mi vida, había crecido ahí, toda mi gente estaba ahí. Me fui a otro club y desde ahí empecé a crecer. Al siguiente año me firma el Granada y ya de ahí para arriba", expresó.

Bryan Zaragoza debutó el 12 de octubre de 2023 con la absoluta ante Escocia, en "un día especial, único, increíble, lo que sueña un niño de pequeño". "No tengo palabras para describir este momento. Debutar con tu país, representar a tu país, ver a toda mi gente allí, es un día único, un día especial que no voy a olvidar", confesó.

Y en esa primera concentración fue Álvaro Morata su principal apoyo. "Yo llegué tímido. Era un chico que nunca había pasado por ninguna selección y vine a la absoluta del tirón. Llevaba poco en el fútbol profesional y llegué aquí, Álvaro me dijo 'oye, tú lo que necesites, yo estoy aquí'. Me pregunto si tenía entradas, y a mí me faltaban. Me regaló como ocho o diez entradas. Es un gesto que se agradece y yo a él le estoy muy agradecido por cómo me ayudó", reveló.

"Casi que he vuelto a empezar para volver a llegar aquí y la verdad que he empezado bien. Mi objetivo era volver a jugar en la selección y no he tardado en cumplirlo y espero mantenerlo", celebró un año después, en otra convocatoria después de su gran inicio en Osasuna, cedido por el Bayern de Múnich.

Finalmente, Zaragoza comentó que vio la final de la Eurocopa en casa, en Alemania, porque no pudo ir ni en coche ni en avión por horarios. "La vi sufriendo un poco, pero fue una victoria muy buena y una Eurocopa muy buena, la disfruté mucho. Estuve ahí un par de días viendo la celebración de 'Cucu', de Álvaro, estuvo muy guapo y me alegré mucho porque hay mucho trabajo detrás", concluyó.