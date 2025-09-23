Bublik conquista en Hangzhou su cuarto título y Tabilo sorprende a Musetti en Chengdu

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista kazajo Alexander Bublik continúa con su buena temporada 2025 y levantó su cuarto título tras imponerse en el torneo de Hangzhou (China), mientras que el chileno Alejandro Tabilo sorprendió al italiano Lorenzo Musetti para coronarse en Chengdu (China).

Bublik afianzó sus opciones de pelear por uno de los billetes para las Finales de la ATP de Turín (Italia) tras batir en la final al francés Valentin Royer, clasificado desde la fase previa, tras un disputado partido decidido a su favor en dos 'tie-breaks' por 7-6(4), 7-6(4).

Por su parte, en Chengdu, sí triunfó un tenista que tuvo que superar la previa como el chileno Tabilo, que batió en un duro choque al primer cabeza de serie, el italiano Musetti, por 6-3, 2-6, 7-6(5) y tras salvar dos bolas de partido con 6-5 abajo en el tercer parcial. El sudamericano es el segundo jugador que gana un título este año desde la previa tras el estadounidense Jenson Brooksby, campeón en Houston.