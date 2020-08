Bucsa y Bassols jugarán la última final de la Liga Mapfre en Les Franqueses

García López e Ivashka se medirán en La Nucía

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cántabra Cristina Bucsa y la gerundense Marina Bassols se medirán este domingo en la localidad barcelonesa de Les Franqueses del Vallès por el título del último torneo de la Liga Mapfre femenina de tenis, organizada por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Bucsa aspira a cerrar esta gira para las jugadoras españolas durante el parón por la pandemia de coronavirus con victoria, después de jugar semifinales en Platja d'Aro y final la pasada semana en Castellón.

No le fue fácil a la cántabra, ya que tuvo que salvar tres bolas de partido ante María Gutiérrez. "En los puntos más críticos es cuando me pongo con más garra y he podido ganar los tres últimos puntos", reconoció tras el 2-6, 6-3, 7-5. En la otra semifinal, la joven promesa Victoria Jiménez Kasintseva, de apenas 14 años, no pudo con Marina Bassols (6-3, 6-3).

Por otro lado, el albaceteño Guillermo García López y el bielorruso Ilya Ivashka disputarán la final del último torneo de la Liga MAPFRE "Valor" de Tenis en la Academia Tenis Ferrer de La Nucía, en Alicante, con 12.400€ en premios.