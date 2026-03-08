Bucsa y Bautista se despiden de Indian Wells

Archivo - January 6, 2026, Brisbane, Qld, Australia: CHRISTINA BUCSA of Spain serves during her Womenâ€s Singles round two match against ARYNA SABALENKA of Belarus at the Brisbane International. - Europa Press/Contacto/Stephane Thomas - Archivo

La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en segunda ronda del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), tercer WTA 1.000 y primer ATP Masters 1.000 de la temporada, al caer este sábado ante la belga Elise Mertens (6-2, 6-1), misma suerte que ha corrido Roberto Bautista ante el británico Jack Draper (3-6, 6-3, 6-2), campeón defensor.

Bucsa, que acudía a tierras norteamericanas eufórica tras su doble título en Mérida (México), no pudo dar continuidad a su racha de éxitos, que en Indian Wells había prolongado al ganar a la checa Darija Vidmanova en su debut.

Un 3-0 en contra en el set inaugural lastró a la número 31 del mundo, que aunque le devolvió la rotura en el quinto juego perdió los tres siguientes. En la segunda manga, Mertens, número 21 del ranking WTA, logró otros dos 'breaks' que le dieron la victoria final.

Mientras, Bautista, número 96 del mundo, también dijo adiós en la misma ronda ante el vigente campeón en un partido en el que comenzó mandando. Sobrevivió a tres pelotas de rotura en el juego inaugural, y un quiebre en el sexto le bastó para llevarse el primer parcial.

Sin embargo, Draper, decimocuarta raqueta mundial, reaccionó para equilibrar la contienda con una solitaria rotura en el segundo juego de la segunda manga, y ya en la tercera logró otras dos para poner fin al choque tras una hora y 46 minutos.