Bucsa debuta con victoria ante Vidmanova en Indian Wells

Archivo - 06 January 2026, Australia, Brisbane: Moldovan-Spanish tennis player Cristina Bucsa plays a forehand return against Belarus' Aryna Sabalenka during their women's singles round-of-32 tennis match on day three of the Brisbane International at Pat - Darren England/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado este jueves a la segunda ronda del torneo de Indian Wells, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Darja Vidmanova por la vía rápida (6-4, 6-0) en un partido el que la cántabra demostró que sigue en un gran momento de forma.

El debut de Cristina Bucsa no pudo ser más solvente en Indian Wells. La española, que venía de lograr el primer título WTA individual de su carrera en Mérida, mostró un nivel notable, sobre todo en la segunda manga, en la que endosó un rosco a su rival. Antes, en el primer set, fue capaz de dar la vuelta a un mal inicio, con 'break' en contra, rompiendo en dos ocasiones el saque de Vidmanova --en el sexto y décimo juego--.

Ahora, en segunda ronda, el nivel subirá para Bucsa, que se enfrentará a la cabeza de serie número 22 del torneo, Elise Mertens, que estuvo exenta de jugar en primera ronda. Será la quinta vez en sus carrera que la española y la belga se midan, con hasta el momento un bagaje de dos victorias para cada una, la última de Bucsa en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos del curso pasado.