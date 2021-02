Budapest y el 'Gladbach' miden la ambición del eufórico City

Los de Pep Guardiola se enfrentan a un rival tocado en su mejor momento de la temporada

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City visita este miércoles, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, al Borussia Mönchengladbach en su circunstancial feudo del Puskas Arena de Budapest (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) con el objetivo de continuar con su espectacular racha de resultados y dar un paso de gigante hacia cuartos.

Sólido líder de la Premier League, donde cuenta con diez puntos de ventaja sobre el United, el conjunto de Pep Guardiola no conoce más que la victoria en este 2021. En total, suma 18 triunfos consecutivos entre todas las competiciones desde su empate de mediados de diciembre ante el West Brom en la liga inglesa, y no cae desde el lejano 21 de noviembre, cuando el Tottenham consiguió doblegarle.

Una serie de 25 encuentros sin hincar la rodilla que le permiten retomar el torneo continental en un espectacular estado de forma, tal y como lo aparcó en diciembre. Y es que el cuadro 'citizen' terminó primero del Grupo C con cinco victorias y solo un empate, y haciendo gala de su solidez defensiva después de encajar un único gol -en la primera jornada ante el Oporto (3-1)-.

Precisamente, este oficio atrás ha sido clave en la competición doméstica, donde el pasado fin de semana conseguía vencer al Arsenal en el Emirates (0-1). Con el portugués Rúben Dias y John Stones como referencias, el City ha logrado más partidos sin recibir goles esta temporada (23) que cualquier otro equipo de las cinco grandes ligas de Europa.

Además, en esa serie de victorias seguidas sólo ha estado por detrás en el marcador un total de 22 minutos, lo que le convierte quizás en el equipo más en forma del 'Viejo Continente'. Con estos números, acude por octava vez consecutiva a los octavos de final lleno de confianza y con la única ausencia del defensa neerlandés Nathan Aké.

EL 'GLADBACH' BUSCA LA CAMPANADA EN SU PEOR MOMENTO

Enfrente, el 'Gladbach' afronta su partido más importante en Europa en los últimos 43 años, desde la lejana temporada 1976-77 en la que pisó las eliminatorias por última vez en la máxima competición continental, solo un año después de haber alcanzado la final, perdida ante el Liverpool en el Olímpico de Roma.

Además, lo hará en casa 'prestada', después de que las autoridades alemanas prohibiesen entrar en el país a los viajeros de Reino Unido para evitar la expansión de la cepa británica del coronavirus. Así, el Puskas Arena de Budapest se prepara para acoger como local a un equipo que terminó segundo en el grupo del Real Madrid, en el que fue máximo anotador (16).

Sin embargo, toda la euforia desatada por el histórico pase ha amenazado con saltar por los aires después de que su entrenador, Marco Rose, fuese anunciado como futuro técnico del Borussia Dortmund para la próxima campaña. Desde que se conoció la noticia, el malestar en la afición del cinco veces campeón de la Bundesliga se ha dejado sentir y el equipo ha quedado estancado.

De hecho, no vence en la competición doméstica, en la que había conseguido doblegar tanto al Dortmund como al Bayern Múnich, desde hace cinco jornadas, con dos empates y dos derrotas, la última de ellas este fin de semana ante el Mainz (1-2), en el último mes; en ese tiempo, solo se ha impuesto en su partido de la Copa de Alemania. Estos resultados sitúan a los de Renania del Norte-Westfalia octavos, a tres puntos de las posiciones europeas.

Ahora, se agarra a su poder colectivo para tratar de dar la vuelta a la situación. "Los chicos se han ganado esta noche especial. Solo se puede ganar, no hay nada que perder en un partido como este", advirtió Rose, que dio la clave para complicar las cosas a los de Guardiola. "Si hay algo que al Manchester City no le gusta es no tener el balón", recordó.

Con la ausencia del central franco-camerunés Mamadou Doucouré y la duda de una de sus referencias en ataque, Marcus Thuram, por molestias en la rodilla, el cuadro germano se encomendará al también galo Alassane Pléa para tratar de dar la campanada ante el líder de la Premier.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; y Pléa.

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodri, Foden, De Bruyne, Gündogan, Sterling; y Gabriel Jesus.

--ÁRBITRO: Artur Dias (POR).

--ESTADIO: Puskas Arena de Budapest.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.