Budimir arruina el estreno de Demichelis y el Girona frustra al Levante en el 94

Ante Budimir of CA Osasuna celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and RCD Mallorca at El Sadar on March 7, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un gol de Ante Budimir en el minuto 94 ante el RCD Mallorca ha rescatado un punto para el CA Osasuna (2-2) y ha arruinado el estreno del argentino Martín Demichelis como entrenador del conjunto bermellón, en una vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports en la que el Levante UD, jugando con uno menos casi toda la segunda parte, también se dejó dos puntos en el mismo minuto frente al Girona FC (1-1).

En El Sadar, en un duelo con la permanencia como telón de fondo, Demichelis apostó por un once parecido a los de Jagoba Arrasate y con Manu Morlanes y Pablo Torre titulares. Pero fue el de siempre, Vedat Muriqi, el encargado de deshacer la igualada superada la media hora de partido.

Con el kosovar acercándose a portería, Sergio Herrera salió para despejar y le dio con la cabeza al balón, que impactó en el pecho del delantero mallorquinista antes de colarse en el fondo de las mallas (min.35). Poco después, el guardameta rojillo pudo resarcirse al parar un remate de Pablo Torre.

Tras el descanso, Leo Román evitó el empate deteniendo en dos tiempos un disparo cruzado de Budimir, y poco después llegó el segundo del Mallorca; Sergi Darder buscó a Muriqi, que controló y sacó un remate raso que no pudo frustrar el portero local (min.61).

Lejos de venirse abajo, el conjunto de Alessio Lisci creció y empezó a acercarse con peligro al área visitante. La rigurosa expulsión en el 73 de Jan Virgili, que había saltado al campo apenas diez minutos antes, por una entrada por detrás a Raúl Moro dejaba a los baleares con uno menos, aunque pronto se igualaron de nuevo las fuerzas cuando en el 82 también se iba a la calle Raúl García, también por roja directa.

Diez contra diez, Osasuna fue mejor. Kike Barja, en el 89, recortó distancias, y ya en pleno descuento apareció un exbermellón, el croata Ante Budimir, para aprovechar un pase filtrado de Moi Gómez y establecer el definitivo 2-2 en el 94.

El empate impide al Mallorca, que interrumpe una serie de cuatro derrotas consecutivas, abandonar las posiciones de descenso y se queda antepenúltimo con 25 puntos, a uno de los puestos de permanencia. Osasuna (34), por su parte, se despega de la zona de peligro, que tiene nueve unidades por debajo.

JOEL ROCA TAMBIÉN FRUSTRA AL LEVANTE EN EL 94

Como en Pamplona, el minuto 94 frustró en el Ciutat de València a otro de los equipos enfrascados en la zona de descenso, el Levante, que se dejó dos puntos vitales para su lucha por la permanencia por culpa de un gol del extremo del Girona Joel Roca.

Los de Míchel dominaron en el arranque, con Viktor Tsygankov probando fortuna con un chut que atrapó sin problemas Mathew Ryan. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto granota reaccionó de la mano de un Kareem Tunde que tuvo las mejores ocasiones pero que tuvo que abandonar el terreno de juego al cuarto de hora por lesión.

Paulo Gazzaniga desbarató un nuevo disparo de Paco Cortés antes de que Matías Moreno rozase el gol con una volea que se marchó fuera por centímetros. Jon Ander Olasagasti, a poco del descanso, también inquietó con un chut desde lejos que despejó el guardameta argentino del Girona.

El tanto local llegó solo cinco minutos después de reanudarse el encuentro tras el paso por vestuarios. En el 50, Víctor García puso un centro que cazó Carlos Espí, que puso la pelota en la escuadra. Sin embargo, la expulsión de Olasagasti por una durísima entrada a la altura de la rodilla sobre Vladyslav Vanat le complicó el resto del choque.

En superioridad, el cuadro catalán se volcó sobre la portería de Ryan. Tsygankov y Axel Witsel, que estrelló un balón en el larguero, lo intentaron, pero fue Joel Roca, con un disparo lejano en el 94, el que emergió como héroe de los de Míchel, un empate con incertidumbre y que tuvo que ser certificado por el VAR.

Vítor Reis todavía pudo sellar la remontada, aunque su remate en el 98 se fue alto. El reparto de puntos impide al Levante acercarse a la zona de permanencia, cuatro unidades por encima de sus 26, mientras que el Girona, con 31, deja los puestos de peligro seis por debajo.