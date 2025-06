Budimir dona a Legends la camiseta con la que se convirtió en máximo goleador histórico de Osasuna en Primera

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El museo 'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga' incorpora a su colección la camiseta con la que el delantero croata Ante Budimir anotó el gol que lo convirtió en el máximo goleador histórico del CA Osasuna en Primera División, según un comunicado.

La entrega se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Tajonar, donde Budimir se mostró emocionado por el reconocimiento. "Es un recuerdo especial. Estoy muy orgulloso de entrar en la historia de un club que lleva más de 100 años y que es tan grande como lo es Osasuna. Estoy muy agradecido con Legends", declaró el atacante.

Budimir, que llegó a Osasuna en 2020 procedente del RCD Mallorca, primero como cedido y más tarde en propiedad, ha ido creciendo en "la mejor liga del mundo". "Estar compitiendo en estos campos es un privilegio para mí y para Croacia. Existen jugadores como Davor Suker que han pasado por aquí y me llena de orgullo el hecho de ser parte de los croatas que han competido en LaLiga", agregó.

Por su parte, Laura Valdeolivas, CEO de Legends, valoró el gesto del delantero 'rojillo', al entregar una camiseta que "no solo representa un momento histórico para Osasuna, sino también el espíritu de superación y compromiso que define a Budimir". "En Legends queremos conservar estos recuerdos que inspiran a futuras generaciones y forman parte de la historia del fútbol", comentó.

La colección Legends integra más de 5.000 piezas e incluye memorabilia de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, Conmebol o Juegos Olímpicos, así como de competiciones nacionales como LaLiga.