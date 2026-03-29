El búlgaro Georgi Kabakov arbitrará el España-Egipto

Archivo - January 22, 2026, Bergen, NORWAY: 260122 Georgi Kabakov, referee, during the UEFA Europa League football match between Brann and Midtjylland on January 22, 2026 in Bergen. .Photo: Marius Simensen / BILDBYRÃN / COP 238 / MM0054.bbeng brann footb - Europa Press/Contacto/Marius Simensen - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El búlgaro Georgi Kabakov será el encargado de arbitrar el próximo martes en partido amistoso entre las selecciones masculinas de España y Egipto en el RCDE Stadium (21.00 horas), ha anunciado la UEFA este domingo.

Kabakov, de 40 años y árbitro FIFA desde 2013, dirigirá por primera vez un encuentro del combinado español en categoría absoluta, después de impartir justicia en partidos tanto de la Sub-21 como de la Sub-19.

Además, estará auxiliado por sus compatriotas Martin Margaritov y Martin Venev en las bandas y Radoslav Gidzhenov será el cuarto árbitro.