Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Burgos y el Granada han empatado este lunes en El Plantío (1-1) en el último partido de la sexta jornada de competición de LaLiga Hypermotion, un resultado que mantiene a los andaluces sin ganar, hundidos en la última plaza de la tabla, y que impide al conjunto castellano-leonés asaltar la zona de 'Playoff'.
En el minuto 66, Álex Sola adelantó al equipo nazarí, pero solo seis minutos después, en el 72, Gregorio Sierra neutralizó el tanto visitante y materializó el reparto de puntos.
El empate no basta a los burgaleses para acceder a la zona noble, dos unidades por encima de sus 9, mientras que el Granada sigue último con dos puntos, a tres de la salvación.
--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.
-Viernes.
Deportivo de la Coruña - SD Huesca4-0.
-Sábado.
Cultural Leonesa - CD Castellón1-3.
CD Leganés - UD Las Palmas 0-1
FC Andorra - CD Mirandés 1-1.
UD Almería - Real Sporting 2-1.
-Domingo.
AD Ceuta - Real Zaragoza1-0.
Albacete Balompié - Real Valladolid 2-0.
SD Eibar - Real Sociedad B 2-1.
Málaga CF - Cádiz CF 0-1.
Córdoba CF - Real Racing Club 2-2.
-Lunes.
Burgos CF - Granada CF 1-1.