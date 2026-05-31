Burgos vibra con la tercera fase de LaLiga Genuine Moeve - LALIGA

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva del Burgos CF ha reunido este fin de semana a 24 equipos llegados de distintos puntos del país en la tercera fase de la temporada de LaLiga Genuine Moeve, la competición impulsada por LaLiga a través de la Fundación LaLiga y dirigida a personas con discapacidad intelectual.

Más de 300 jugadores y jugadoras participaron durante el sábado y el domingo en los partidos de los grupos de Deportividad, Respeto y Compañerismo. La actividad comenzó el sábado por la mañana con una visita cultural por los distintos puntos más emblemáticos de la ciudad de Burgos, organizada por el club anfitrión, el Burgos CF.

A lo largo de la tarde del sábado y la mañana del domingo se han disputado un total de 24 partidos correspondientes a la quinta y penúltima cita del calendario de la temporada 2025-26, que ha servido a los equipos para seguir sumando puntos en la clasificaciones deportiva y de Fair Play.

En el grupo Compañerismo hay un cuádruple empate entre Burgos CF, Cultural y Deportiva Leonesa, Athletic Club Fundazioa y UD Ibiza en la clasificación de Fair Play con 280 puntos, mientras que la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Sporting de Gijón encabeza n la clasificación deportiva con un total de 21 puntos.

En el grupo Respeto, Real Betis Balompie, Real Sociedad Fundazioa y Nástic de Tarragona ocupan la primera posición en Fair Play con 280 puntos, mientras que el Real Betis Balompié lidera la tabla deportiva con 21 puntos.

Por su parte, en el grupo Deportividad, Fundación Real Madrid y Real Racing Club se sitúan al frente de la clasificación de Fair Play con 280 puntos, mientras que el RC Celta Integra Zelnova lidera la clasificación deportiva con 21 puntos.

En el acto de entrega de medallas, en la mañana del domingo, estuvieron presentes representantes del Burgos CF y de su Fundación, la Fundación LaLiga y marcas asociadas y entidades vinculadas al proyecto.

Con la finalización de esta sede, LaLiga Genuine Moeve se centra en la sexta y última parada del calendario. La fase final se disputará los días 20 y 21 de junio en las instalaciones de la RFEF en Madrid, donde se reunirán los 50 equipos participantes con más de 1.000 jugadores, jugadoras y miembros de los cuerpos técnicos, y en donde se definirán los seis conjuntos campeones de la temporada.