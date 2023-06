Busquets se despide como "ejemplo, leyenda y 'policía'" del Camp Nou

"Es un hasta luego porque nos volveremos a encontrar y a disfrutar"

Xavi: "Me gusta tener a Busi, ha rozado el '10' en todo"



BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El todavía jugador y capitán del FC Barcelona Sergio Busquets se despidió por última vez esta temporada del Spotify Camp Nou, de sus compañeros, excompañeros, 'staff', amigos y familiares en un emotivo acto en el que 'Busi', el "ejemplo", "leyenda" o "policía" del equipo, club y vestuario, dijo "hasta luego" a la entidad en la que ha hecho historia en 15 años, traducidos en 32 títulos y más de 700 partidos.

Había dicho adiós en su último partido oficial, el de LaLiga ante el Mallorca, y en un primer homenaje ante socios y aficionados. Se había despedido en redes y en entrevistas, también. Pero el club le preparó a su '5', a su capitán, un último adiós (o "hasta pronto") digno de un jugador que es historia viva de la entidad.

El acto, conducido por el cómico Dani Martínez por expreso deseo de Busquets, llevado a cabo sobre el céspedo del feudo blaugrana y con los títulos y camiseta del de Badia a su lado, fue emotivo, con mucha comedia y muchos mensajes de cariño y apoyo a un Busquets que se marcha por todo lo alto, tras levantar Supercopa y Liga en su última campaña.

Andoni Zubizarreta, Juan Carlos Unzué, Luis de la Fuente, Bojan Krkic, Gerard Piqué, Jordi Roura, Ramón Planes y Robert Fernández, Carles Puyol, Emilio Butragueño, entre otros, además de antiguos cuerpos técnicos y la plantilla y 'staff' actual al completo no se perdieron este acto institucional de despedida.

Y los que no pudieron estar en directo, le enviaron un mensaje en varios vídeos que fueron animando el acto. Entre ellos, Marc Bartra, Thiago Alcántara, Pedrito, Luis Suárez, Cesc Fàbregas o David Villa, además de Luis Enrique Martínez, quien aseguró que Busquets "siempre mejoraba la jugada".

Sus compañeros, todos presentes, le dedicaron elogios y agradecimientos con varios puntos en común; Busquets es un ejemplo, una leyenda y un capitán 'policía', siempre controlando al resto de integrantes del vestuario.

"Ha sido un placer estar quince años en el club de mi vida, dar lo mejor de mí cada día y ser empático y poner por delante sobre todo al club. Esto no es un adiós, será un hasta luego porque seguro que nos volveremos a encontrar y volveremos a disfrutar. Habrá un 'culer' más allá donde vaya y apoyaré a los compañeros, al equipo, en todo momento. Sé lo difícil que es ganar, y más allá de ello está el orgullo de representar al mejor club del mundo. Ha sido un honor, un privilegio, y muchas gracias a todos", se sinceró Busquets.

Un Busi que explicó que empezó a tomar esta decisión de irse a vivir otra aventura a principios de años. "Quería tenerlo más o menos claro, fui madurando la decisión con mi mujer, en casa, viendo pros y contras y los dos últimos dos años, que no eran los mejores. Lo tenía poco claro, pero luego en los entrenamientos, con compañeros y staff, se complicaba más", reconoció.

Distendido, entrando al trapo de las bromas del presentador, Sergio Busquets reconoció que de los apodos del vestuario, el que se impone es el de "policía". "Algunos me llaman policía, porque pongo control ahí dentro. Soy el capitán, ¿no? Me llaman de todo. Voy a echar de menos ir a entrenar cada día con ellos. Es ley de vida, del fútbol y del deporte. Todo tiene un final y este es el mejor momento. Ha llegado mi momento", señaló.

A la vera de Busquets, en un sofá para privilegiados, subieron entre otros el excompañero y actual entrenador del centrocampista, Xavi Hernández, y el presidente blaugrana, Joan Laporta. "Es responsable, tiene buena actitud, la broma la justa. Una persona de bien, nunca pierde los papeles. Me gusta tenerle al lado, es su grandeza. Y se traslada al terreno de juego. Busi ha sido la excelencia con y sin balón. El único jugador más lento que yo en la historia del Barça, pero rajar, ¿de qué? Se lo decía a él, ha rozado el '10' en todo", le dedicó Xavi.

"Teníamos tantas ganas en el staff de que siguiera que quemamos todos los cartuchos y no hubo manera. Como amigo, hace perfecto. Es el momento idóneo para marcharse", reconoció el de Terrasa. Y, por cierto, Busi le respondió: "Por suerte, soy capitán y me tocaba estar más pendiente de muchas cosas. Es cierto que tiene más mala leche como entrenador que como jugador".

Laporta quiso dar las gracias al de Badia. "Ha sido un pilar del mejor Barça de la historia los últimos quince años. Nos ha hecho disfrutar con su juego, que es peculiar y genuino, y ha llegado a ser el mejor del mundo en su posición. Son más de 700 partidos, 32 títulos importantísimos. Esto acredita la leyenda de Busi", apeló.

"Busi se va en la cumbre, ganando una Liga histórica con autoridad. Busi era el capitán de este gran grupo, y el camino de Busi y del Barça se volverá a encontrar y se escribirá con letras de oro esta historia de amor que tiene Busi con el Barça", aportó.

También el resto de los capitanes subieron a abrazarse y despedirse de su 'jefe'. "Siempre ha dado la cara, dentro y fuera, por el equipo y por el club. Es un ejemplo", aseguró Sergi Roberto. "Lleva años en el club y ha aprendido de los mejores y es lo que transmite. Sabe encontrar el equilibrio entre equipo y directiva. Siempre ha luchado por nosotros, dentro y fuera", aportó Ter Stegen.

"Para mí ha sido el mejor capitán. Comparto con él muchos momentos fuera del terreno de juego, para mí es el mejor. Es una lástima que se vaya, para el barcelonismo. También para mí, mañana", espetó Jordi Alba, quien este jueves también vivirá su despedida institucional, en el Auditori 1899 por la imposiblidad, por las obras de remodelación, de hacerlo en el Camp Nou.

Otro que se apuntó a la fiesta fue Gerard Piqué, que dejó el equipo a principios de esta campaña. "Empezamos juntos en 2008, cuando llega Pep y ganamos el sextete. A partir de ahí crece una amistad que seguro va a durar de por vida, con mil anécdotas, de todo un poco. Le metí Cola Coa en la taquilla, una mañana, y me la devolvió por diez. Había putadillas, pero Busi no tanto porque él sabía que era yo", explicó el ahora presidente de la Kings y Queens League.

En la pantalla gigante aparecieron grandes nombres, acompañantes de Busquets en su carrera, como el exseleccionador español Vicente Del Bosque, Andrés Iniesta o Leo Messi. Pero destacaron las palabras de Pep Guardiola, técnico del Manchester City que fue quien hizo debutar a Busquets en el Barça B y en el Barça.

"Este negocio es el del campo de Manresa, de La Pobla de Mafumet... Campos de tierra, donde empezamos y nos conocimos. Plantabas cara a todos, hasta con veteranos casi abuelos. Sé que pronto serás entrenador, te espero en el banquillo,que sepas que te ganaré, te quitaré el balón, marcaré a tu mediocentro y no tendrás opción. Sabes que te espero. Ha sido un placer compartir contigo tantos años, eres de admirar y te mereces todo lo bueno", le dedicó.

Un reto al que Busquets respondió: "Todavía quedan unos años, pero me gustaría llegar a probar ser entrenador. Me sacaré el carnet, lo intentaré, y quiero ver si valgo o no. Son conocimientos pero también transmitir a los jugadores, que te sigan y saber gestionar el vestuario. Que no es fácil".

Destacada también fue la presencia en el acto, en ese sofrá VIP, del excapitán Carles Puyol. "Ha sido un gran heredero del brazalete de capitán, ha defendido muy bien al equipo y a los compañeros. Me fío cien por cien de Busi, y no hacía falta que llevara el brazalete. Lo era desde que llegó. Vivimos los mejores años de mi carrera cuando llegaron gente como Busi, Pedro, Piqué o Guardiola. Disfruté mucho, veníamos de dos años difíciles y pasamos al año perfecto", reconoció.