Butragueño: "El estado de ánimo del Benfica será excepcional y tendremos que tener mucho cuidado"

Archivo - Emilio Butragueno, Director of Institutional Relations of Real Madrid, attends the media during Trent Alexander-Arnold presentation as new player of Real Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid on June 12, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, advirtió este viernes que el estado de ánimo del SL Benfica, su rival en los 'playoffs' de la Champions, "será excepcional" después de vencer a los blancos en la fase de liga por 4-2, por lo que deberán "tener mucho cuidado".

"Otra vez contra el Benfica, hemos jugado hace dos días y la verdad que fue un rival que hizo un gran partido. Por lo tanto, ya sabemos lo que nos espera", analizó el exfutbolista desde Nyon (Suiza) en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

Butragueño analizó el encuentro del miércoles, en el que se llegó al descuento con 3-2 para los lusos, con el 'Las Águilas' estaban "casi fuera de la competición". "Y en el último minuto con ese gol se metieron. Lógicamente, su estado de ánimo ahora será excepcional y tendremos que tener, por supuesto, mucho cuidado", zanjó.