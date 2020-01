Butragueño: "La Real será un rival difícil, pero estamos en un gran momento y jugamos en casa"

Publicado 31/01/2020 17:15:00 CET

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, advirtió que la Real Sociedad será "un rival difícil" en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero ante el que espera que puedan imponer el hecho de jugar en el Santiago Bernabéu y que estén atravesando "un gran momento".

"La Real Sociedad va a ser un rival difícil y sin duda va a ser un gran partido, pero jugamos en casa y eso debemos de utilizarlo a nuestro favor", expresó Butragueño tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El directivo remarcó que uno de los alicientes será la presencia de Martin Odegaard, cedido por el conjunto madridista y que "ha crecido mucho y es muy importante para la Real Sociedad". "Su proceso de maduración le ha llevado a convertirse en un gran jugador y también debemos tener mucho cuidado con el fútbol de transición tan rápido que tiene la Real porque ahí desempeña un papel fundamental", indicó.

El 'Buitre' cree que deben aprovechar su "dinámica positiva" y cree clave el apoyo del Bernabéu. "En 90 minutos se decide el semifinalista y estoy convencido de que la afición, que es muy importante a un solo partido, va a responder y nos va a ayudar a volver al sorteo, esta vez de semifinales, el próximo viernes", remarcó.

"Estamos en un gran momento, no lo vamos a negar, pero sabemos como es el fútbol y debemos preparar bien cada partido, estar muy concentrados para seguir con esta línea positiva de todos los jugadores y conscientes de todas las dificultades", prosiguió Butragueño.

Para el exjugador madridista, este momento lo están viviendo "con ilusión porque cada tres días tenemos una ilusión con diferentes competiciones y el equipo está respondiendo fenomenal". "Entendemos que tenemos una gran plantilla y la verdad es que todos están respondiendo de una manera excepcional", remarcó sobre el aporte de los menos habituales.

"Estamos muy contentos y orgullosos de su actitud, compromiso y solidaridad. El equipo está jugando como un equipo y eso dice mucho del trabajo de Zidane, pero estamos en enero y queda lo más importante, aunque el equipo nos hace ser optimistas", aseveró.

Por último, no dio importancia a no cruzarse con el FC Barcelona ahora a único partido aprovechando que pasan por este buen momento. "El sorteo ha sido como ha sido, hay que aceptarlo y preparar el partido contra la Real de la mejor manera posible. Lo que hay que hacer es intentar volver aquí el viernes que viene y eso no va a ser nada fácil", sentenció.