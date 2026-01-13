Butragueño: "Xabi Alonso cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa para el Real Madrid"

Archivo - Emilio Butragueno, Director of Institutional Relations of Real Madrid, attends the media during Trent Alexander-Arnold presentation as new player of Real Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid on June 12, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, defendió que Xabi Alonso, ex entrenador del club desde este lunes, "cuenta con el cariño de todos" en la entidad "por lo que representa" para el conjunto merengue, al mismo tiempo que deseó "lo mejor" a Álvaro Arbeloa, su reemplazo en el banquillo.

"Quisiera dedicar unas palabras para el que ha sido hasta ahora nuestro entrenador Xabi Alonso. Él sabe que esta es y siempre será su casa. Cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa su figura para el Real Madrid. Él es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid", expresó el exfutbolista en la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo merengue.

El salmantino fue el elegido para reemplazar a Xabi Alonso, que dejó de ser el técnico madridista este lunes en una decisión que "se ha tomado de mutuo acuerdo", insistió Butragueño en sus palabras. "Le agradecemos su dedicación y su compromiso durante este tiempo que ha estado con nosotros. A él, a su familia y a su cuerpo técnico les deseamos todo lo mejor para el futuro", agregó.

Además, se dirigió a Arbeloa, quien "conoce a la perfección los valores" y "la exigencia" del club blanco. "Sabes que somos una gran familia y, por lo tanto, los jugadores, nuestros aficionados, te deseamos todo lo mejor y al igual que como jugador conseguiste muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección española, confiamos en que ahora también los consigas como entrenador del primer equipo", concluyó.

