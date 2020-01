Cabrera: "Acepté venir sin temor porque creo en este club"

Publicado 20/01/2020 17:00:17 CET

"Me da igual destacar mientras el equipo gane, ser líder no es mi perspectiva"

El nuevo jugador del RCD Espanyol Leandro Cabrera ha asegurado que pese a que tenía una muy buena situación en el Getafe CF, que lucha por posiciones europeas, ha aceptado el "reto y desafío" del club blanquiazul "sin temor" porque cree que lograrán la permanencia y, a largo plazo, se ve atraído por el proyecto 'perico'.

"Mi situación en el Getafe era muy buena pero me lo tomo como un reto y un desafío, me lo tomo muy en serio porque es uno de los pasos más importantes en mi carrera. Acepté venir sin temor porque creo en este club", aseguró en su presentación en el auditorio del RCDE Stadium.

En este sentido, valoró el esfuerzo del club y los ánimos del vestuario para lograr seguir en la élite. "El club está haciendo un compromiso por sacar esto adelante, espero responder desde el primer día. Tuve la suerte de conocer a mis compañeros, y transmiten optimismo y buenas energías, lo que se necesita para sacar esto adelante. Desde ahora soy un 'perico' más", se sinceró.

"Si no veo la clasificación, no diría que este equipo va tan abajo, se respira un ambiente muy positivo. No sé cómo era el vestuario antes, pero hoy cuando llegué me sorprendió para bien y por lo contentos que estaban de ganar", comentó sobre cómo ha visto a sus nuevos compañeros tras el triunfo clave en Villarreal.

El defensa negó que, viendo el ánimo del grupo, parezca que todavía son colistas. "Es muy difícil el objetivo, puede ser uno de los retos más difíciles de cualquier equipo de la Liga, pero la actitud y las sensaciones que transmiten mis compañeros y que sentí hoy refuerzan que tomé una buena decisión", celebró.

Cabrera apuntó que lo que más le atrajo de la oferta 'perica' es la historia del club. "El punto fuerte es el Espanyol en sí, es una institución muy grande, con mucha historia y peso, con una afición que ayer demostró lo comprometida que está con el equipo. Es un proyecto a largo plazo que luce mucho", reconoció.

"En este equipo veo una gran calidad, se compite muy bien y vengo a aportar algo que siento que me caracteriza, que es el competir con agresividad y ser siempre un apoyo dentro y fuera de la cancha para mis compañeros", aseveró sobre la actualidad futbolística del equipo.

Por otro lado, preguntado por el fichaje previo de Raúl De Tomás, recalcó la ambición que ha demostrado tener el club. "Cuando un club hace una apuesta de este tipo se esperan cosas. A Raúl le conozco del Castilla, le encantan los desafíos y no le pesan las situaciones adversas y yo me siento igual, con el mismo carácter", aportó.

"Destacar me da igual mientras el equipo gane, que es lo más importante. Ser líder no es mi perspectiva, pero sí siento que puedo ayudar a todo el mundo. Físicamente y anímicamente estoy muy preparado, vengo a ayudar y el entrenador dirá cuándo debo jugar y cuando no, pero estoy plenamente disponible y dispuesto", afirmó el zaguero.

Por su parte, el director de fútbol profesional del club, Rufete, le dio las gracias al central por aceptar el reto. "Gracias Leandro por la predisposición de venir de un club que está en una situación mucho más buena y óptima que nosotros. Sabe a lo que viene, en qué momento estamos pero también sabe lo grande que es este club. Bienvenido al reto de conseguir el objetivo, se están dando pasos adelante", indicó.