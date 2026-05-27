Cabrera renueva hasta 2027 con el RCD Espanyol

Archivo - Leandro Cabrera of RCD Espanyol reacts during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Girona FC at RCDE Stadium on January 16, 2026 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol anunció este miércoles la renovación hasta el 30 de junio de 2027 del defensa uruguayo Lenadro Cabrera, una vez que ha hecho efectiva la cláusula de renovación incluida en su contrato, condicionada al número de partidos disputados y a la permanencia del equipo en la máxima categoría.

"A sus 34 años, Cabrera continúa siendo una pieza fundamental en el esquema blanquiazul y uno de los grandes referentes del vestuario. Su rendimiento durante la temporada ha vuelto a estar a la altura de los mejores, participando en 37 de los 38 encuentros de LaLiga", remarcó el club catalán en su página web.

Cabrera llegó al club en enero de 2020 procedente del Getafe CF y desde entonces se ha convertido en "un fijo" para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo 'perico', y en las últimas temporadas, bajo la dirección de Manolo González, "ha ejercido como auténtico líder de la línea defensiva, aportando seguridad, experiencia y carácter en los momentos más exigentes", recordó el equipo catalán.

Además, Cabrera se situó el pasado sábado en el último choque de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad entre los 20 jugadores con más partidos oficiales en la historia del RCD Espanyol, acumulando ya 245 encuentros.

"Con esta renovación, el club asegura la continuidad de uno de sus futbolistas más emblemáticos y de una figura clave tanto dentro como fuera del terreno de juego", sentenció el conjunto 'perico'.

"Estoy muy contento, muy feliz. La temporada terminó bien y otro año más con esta camiseta que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos y la temporada que viene será un proyecto ambicioso y siempre intentando estar a la altura", aseguró Cabrera, que dio las gracias a la afición por su apoyo durante toda la pasada campaña.