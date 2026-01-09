El Cádiz anula al Sporting de Gijón con susto final y entra en zona de 'playoffs'

Archivo - Victor Aznar of Cadiz CF in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Cádiz CF ha ganado este viernes por 3-2 al Real Sporting de Gijón en el inicio de la jornada 21 de LaLiga Hypermotion, donde los gaditanos gracias a este resultado se han situado provisionalmente en la zona de los 'playoffs' de ascenso, pero con susto final por los goles gijoneses.

En el Estadio Nuevo Mirandilla, Álvaro García Pascual adelantó a los locales en el minuto 11 con un cabezazo al saque de un córner. Brian Ocampo hizo el 2-0 en el 53', golazo de diestra a la media vuelta dentro del área, y Iuri Tabatadze transformó de penalti el 3-0 en el 72'.

Aunque los visitantes redujeron distancias, con un penalti convertido por Jonathan Dubasin en el 82' y con un gran zurdazo de Gaspar Campos desde fuera del área, la victoria se quedó en la 'Tacita de Plata'. Eso puso al Cádiz con 34 puntos y se alejó en la tabla precisamente del Sporting, que encadenó su segunda derrota y luce 30 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Sporting de Gijón 3-2.

-Sábado 10.

Mirandés - Almería 14.00 horas.

Andorra - Cultural Leonesa 16.15.

Real Sociedad B - Albacete 16.15.

Burgos - Eibar 18.30.

Las Palmas - Deportivo de La Coruña 18.30.

Racing de Santander - Zaragoza 21.00.

-Domingo 11.

Leganés - Valladolid 14.00.

Granada - Castellón 16.15.

Málaga - Ceuta 16.15.

-Lunes 12.

Huesca - Córdoba 20.30.