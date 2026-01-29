La CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

18 January 2026, Morocco, Rabat: Senegal's Sadio Mane and Pape Gueye stand with teammates during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras los incidentes ocurridos durante la final de la Copa de África de Naciones 2025, decidió mantener el título a la selección de Senegal, aunque castiga al seleccionador senegalés Pape Bouna Thiaw y sus futbolistas Iliman Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr, además de los marroquíes Achraf Hakimi y Ismaël Saibari con entre dos y cinco partidos.

Según un comunicado emitido este jueves, la CAF impuso sanciones a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), así como a varios jugadores, por violaciones probadas del Código Disciplinario de la federación.

Así, el Comité Disciplinario decidió suspender a Thiaw cinco partidos oficiales de la CAF, por "conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio y de la integridad y daño a la imagen del fútbol", después de pedir durante la final que su equipo abandonara el campo después de un penalti señalado en contra. Además, impuso al seleccionador una multa de más de 83.000 euros.

También Senegal, sancionaron con dos partidos de suspensión, también a nivel continental -no afecta al Mundial-, a Ndiaye y Sarr, ambos por "conducta antideportiva hacia el árbitro". También informaron de una multa de más de 250.000 euros a la FSF por "el comportamiento inapropiado de sus aficionados, que dañó la imagen del fútbol" y una multa adicional, del mismo importe, por "la conducta antideportiva de sus jugadores y cuerpo técnico, violando los principios de juego limpio, lealtad e integridad" y otra de 12.550 euros por "falta disciplinaria de la selección".

Respecto a Marruecos, suspendieron a Achraf Hakimi dos partidos oficiales de la CAF, incluyendo ahí un partido por un período de un año a partir de la fecha de la decisión, por "conducta antideportiva". Y también sancionó a Saibari con tres partidos a nivel continental, además de una multa de más de 83.000 euros.

Además, a nivel de federación marroquí, impusieron una multa de 167.000 euros por "el comportamiento inapropiado de los recogepelotas del estadio", después de intentar quedarse con la toalla del portero senegalés para que no pudiera secarse sus guantes. También, una multa de más de 83.000 euros por la "conducta inapropiada de los jugadores y el cuerpo técnico" al invadir el área de revisión del VAR "obstruyendo la labor del árbitro"; y otra de 12.550 euros por "el uso de láseres por parte de sus aficionados durante el partido".

Finalmente, la CAF informó de rechaza la reclamación presentada por la federación de Marruecos para quitarle a Senegal el título de campeón de la Copa África, alegando supuestas violaciones por parte de la FSF de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.