La CAF quita a Senegal su título en la última Copa de África por "incomparecencia" y se lo da a Marruecos

Archivo - 18 January 2026, Morocco, Rabat: Senegal's El Hadji Malick Diouf (L) and Morocco's Brahim Diaz battle for the ball during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Phot - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), a través de su Junta de Apelación, ha declarado este martes a la selección masculina de Senegal "culpable de perder por incomparecencia" la final de la última Copa de África, que se disputó el pasado 18 de enero, por haberse marchado del campo y amagar con no volver, en señal de protesta tras un penalti.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento, la selección nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el partido final [...], registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", indicó la CAF en su página web.

Así, la Junta de Apelación admitió "en forma" y estimó el recurso interpuesto por la FRMF tras el desenlace de esa final, donde Brahim Díaz falló el polémico penalti tirándola a lo Panenka y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que dio el trofeo a Senegal y alargó la sequía de la selección de Marruecos, que además era anfitriona del torneo.

"Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF. La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa de África de Naciones", subrayó la nota de prensa.

En este sentido, el texto recalcó que "se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento" y que aplicando el artículo 84 se le dio por perdido el encuentro al combinado senegalés "por incomparecencia".

Por otra parte, la Junta de Apelación concluyó que la FRMF era "responsable de la conducta de los recogepelotas" que molestaron durante los momentos más candentes de la final jugada en Rabat, confirmando una multa de 50.000 dólares para el organismo federativo marroquí.

Por último, la CAF también le impuso multa de 100.000 dólares "por la interferencia en el área de revisión OFR/VAR" y otra sanción de 10.000 dólares "por el incidente del láser", a raíz de la trifulca que condicionó los últimos minutos del tiempo reglamentario y condujeron a la prórroga.