El Caja Rural-Seguros RGA debutará con "orgullo" en el Tour de Francia

Entrenamiento del Caja Rural-Seguros RGA

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo español Caja Rural-Seguros RGA ha celebrado este viernes su primera invitación al Tour de Francia 2026, que arrancará el próximo 4 de julio desde Barcelona, destacando el "orgullo" y la "ilusión" que supone debutar en la carrera ciclista más importante del mundo, según expresó su director deportivo, José Miguel Fernández, en un comunicado oficial del equipo.

La formación navarra afrontará por primera vez la salida del Tour tras firmar un destacado 2025, tanto a nivel deportivo como en el ranking UCI, en el que llegó a situarse en la 23ª posición por equipos, justo el umbral de las estructuras que participan en la ronda gala, un rendimiento que se vio refrendado además con invitaciones a pruebas de primer nivel como la Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Valona o el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

"Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura, y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO", señaló Fernández, que subrayó que el equipo preparará el Tour "con el máximo respeto y con muchísimo cuidado en cada detalle", consciente del nivel y la exigencia que implica competir durante tres semanas frente a las mejores escuadras del mundo.

El Tour de Francia 2026 tendrá un inicio marcado por las tres etapas en Catalunya, con una contrarreloj por equipos en Barcelona, antes de afrontar rápidamente los Pirineos, la alta montaña alpina y finales emblemáticos como el Alpe d'Huez, en una edición que se cerrará de nuevo en París con el circuito urbano de Montmartre, estrenado el pasado año.

Con el objetivo de "aprovechar al máximo esta oportunidad histórica", Caja Rural-Seguros RGA se marcará un planteamiento "ambicioso pero realista", según su director deportivo, que pasa por intentar luchar por una victoria de etapa y dejarse ver en carrera, en una participación que supone el reconocimiento definitivo a un proyecto que mantiene como señas de identidad la humildad, el esfuerzo y la formación de jóvenes talentos.