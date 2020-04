Calderón: "Es mejor tener partidos a puerta cerrada que no tenerlos"

Baloncesto/NBA.- Calderón: "Es mejor tener partidos a puerta cerrada que no tene

Baloncesto/NBA.- Calderón: "Es mejor tener partidos a puerta cerrada que no tene

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español de la NBA José Manuel Calderón, actual miembro de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), dejó clara su postura respecto a jugar a "puerta cerrada" y aseguró que "es mejor" esta opción que "no tenerlos", además de reconocer la "incertidumbre" que ha generado la pandemia del coronavirus en la mejor liga del mundo.

"Esta situación genera incertidumbre porque no sabemos cuándo podremos volver a la normalidad. Es complicado saber qué va a pasar de aquí a unas semanas", manifestó Calderón en una charla virtual organizada por la NBA '#OutsidersTalks', donde recordó que "lo más complicado" analizando la competición es "no saber nada".

"Lo complicado es no saber nada y ver que faltan por jugar 16-17 partidos. Se está viendo las distintas posibilidades", añadió el exbase exrtremeño, que ahora forma parte del sindicato de jugadores de la NBA. Preguntado por la importancia de jugar a puerta cerrada, 'Calde' sabe que no es popular, pero piensa que es mejor volver a la acción que no hacerlo.

"Es mejor tener los partidos a puerta cerrada que no tenerlos por varias razones. Los jugadores podrán volver a su trabajo, la televisión tendría su evento y al aficionado le llegará el producto que, aunque es diferente, ayudará a tener un poquito de baloncesto para superar estos días", analizó el de Villanueva de la Serena.

Aún así, el extremeño quiso ponerse en todos los escenarios y se preguntó qué ocurriría con un positivo por COVID-19 una vez reanudada la temporada. "Por mucho que juegues a puerta cerrada eso conlleva mucha gente en un pabellón y ¿qué pasa si alguien da positivo si juegas a puerta cerrada? Hay que poner todas las posibilidades en la mesa y guiarnos de los pasos que nos digan las autoridades", añadió.

En relación a la televisión y la propia NBA, Calderón evidenció que "las dos partes queremos volver a jugar". "Queremos acabar esta temporada. Eso querría decir que todos estaríamos mejor, que se empiezan a permitir hacer cosas que ahora mismo son imposibles", indicó.

"Y luego, como todo, nuestra situación es más complicada porque no son contratos laborales sin más. Tenemos que repartir beneficios con la NBA al final de temporada y hace que la bajada de salarios, el hecho de no jugar, etc, todo eso nos influye de cara al año que viene. Todas esas negociaciones son más lentas de lo que deberían ser", finalizó Calderón.