Calderón: "La NBA y los jugadores quieren lo mismo, que solo sea una pausa"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exbase español José Manuel Calderón ha afirmado este viernes que la NBA y el sindicato de jugadores "quieren la misma cosa" frente a la crisis del COVID-19, que ya ha paralizado el campeonato, y "es que no tengamos que suspender la liga el año entero, sino que solo sea una pausa".

"La NBA y los jugadores quieren la misma cosa, que es que no tengamos que suspender la liga el año entero, sino que solo sea una pausa y que podamos volver a jugar pronto. No sabemos en qué condiciones ni cómo será, es pronto para saber qué pasará. Lo lógico, por lo menos 30 días; creemos que menos de eso va a ser casi imposible. Y a partir de ahí, tomar las medidas necesarias para ver cuáles son los pasos a seguir", ha dicho Calderón en #Vamos de Movistar Plus.

Así, Calderón está afrontando esta crisis sanitaria como asesor de la National Basketball Players Association (NBPA). "Realmente en esto estamos muy unidos las dos partes. Creo que aquí no hay nada que objetar en ninguna de las cosas que se han dicho", ha subrayado el exjugador de Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers.

"Lo primero que queremos es que todo el mundo esté tranquilo, que hay que tener mucha paciencia y que vamos a ir paso a paso en lo que nos vayan diciendo. Aquí no hay un experto que pueda decir que en dos semanas vamos a estar listos, o en un mes o en dos. Yo creo que tenemos que ir paso a paso y hemos intentado transmitir a los jugadores esa tranquilidad", ha indicado.

Por tanto, el extremeño ha hecho un llamamiento a la calma. "Que cada uno sea muy, muy responsable. Sabemos lo que han pasado en otros países y hay que seguir las reglas. Hay que ser más responsables que nunca para que el virus no siga avanzando y podamos controlarlo", ha concluido Calderón en su entrevista.