El calendario ATP 2027 constará de 59 torneos repartidos en 29 países

Archivo - Casper Ruud of Norway celebrates the victory against Jack Draper of Great Britain during the Man Singles Final of Mutua Madrid Open 2025 - ATP Masters 1000 celebrated at Caja Magica on May 04, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ATP ha anunciado este miércoles el calendario para la temporada 2027, en la que contará con 59 torneos repartidos en 29 países, entre los que se encuentran el Mutua Madrid Open (Masters 1000), el Conde de Godó (ATP 500) y el Mallorca Championships (ATP 250) en territorio español, además de los cuatro Grand Slam.

La temporada 2027 consolidará la proyección global del ATP Tour, dando continuidad a un año histórico en el que los torneos del circuito acogieron la visita de 5,55 millones de aficionados y la audiencia de la retransmisión de partidos ascendió a más de mil millones de espectadores.

El calendario ATP Tour 2027 contará con cuatro Grand Slams, nueve torneos ATP Masters 1000, siete de ellos en formato de 12 días, 16 torneos ATP 500, 29 torneos ATP 250; además de las competiciones por equipos como son la United Cup, Laver Cup y Copa Davis. Las Nitto ATP Finals, que se celebrarán en Italia por séptima vez, las Next Gen ATP Finals, con los ocho mejores jugadores Sub-20, con la sede aún por confirmar.

En clave nacional, España seguirá albergando tres torneos dentro del calendario ATP: el Mutua Madrid Open, el Conde de Godó y el Mallorca Championships. El torneo barcelonés, de categoría ATP 500, será el primero que se disputará, entre 12 y el 18 de abril, el madrileño, de categoría Masters 1000, entre el 21 de abril y el 2 de mayo, y el mallorquín, de categoría ATP 250, entre el 20 y el 27 de junio.

Además, la temporada 2027 será testigo de la incorporación de reformas clave a través de OneVision, diseñadas para fortalecer los torneos premium del circuito, alineando los intereses de los jugadores y los torneos, así como para mejorar la experiencia de los aficionados. Una parte fundamental de esta evolución se encuentra en los acuerdos para repartir los beneficios, que han desempeñado un papel clave para lograr cifras de récord en los ingresos de los jugadores.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, señaló que el ATP Tour ofrece una competición "de primer nivel mundial" en algunos de los destinos "más icónicos del planeta". "2027 seguirá elevando el listón. El récord de 5,55 millones de aficionados que asistieron a nuestros torneos confirma la fortaleza y atractivo global del tenis hoy en día. Nuestro objetivo está fijado en potenciar los grandes eventos y ofrecer lo mejor de nuestro deporte a los aficionados", agregó.