El calendario deportivo de 2026: mucho más que el Mundial de fútbol

Archivo - Selección española fútbol, España - David Inderlied/dpa - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 2026 ya arrancó y traerá un amplio y variado calendario deportivo, competiciones que vuelven esta temporada, aunque la cuenta atrás desde este uno de enero apunta al mes de junio, cuando tendrá lugar el Mundial masculino de fútbol en Norteamerica.

El 2026, que desvelará al campeón de la Copa África masculina de fútbol el 15 de enero, empezará y terminará con balonmano, sendos Europeos masculino y femenino que serán del 15 de enero al 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega para los 'Hispanos'; y entre el 3 y el 20 de diciembre, conjuntamente en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa para las 'Guerreras'.

Además, en un estreno de 2026 cargado, el Europeo masculino de waterpolo, con la selección española como defensora del título, se disputará en Belgrado del 10 al 25 de enero. Para finales del mes, será el turno del torneo continental femenino de waterpolo, también con España de vigente campeona, en Funchal (Portugal).

Aún en el primer mes del año, el 2026 seguirá su traca inicial con el Campeonato de Europa masculino de fútbol sala, deporte eléctrico y de gran técnica que no consigue ser olímpico. España, siete veces campeona, tratará de recuperar el trono diez años después desde el 21 de enero en Letonia, Lituania y Eslovenia.

Una de las grandes citas del año empezará el seis de febrero: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo que se disputarán hasta el día 22. Los Juegos Paralímpicos de Invierno serán un mes después, del 6 al 15 de marzo.

Por otro lado, enlazando por primera vez tres ediciones seguidas, este año volverá a tener Mundial bajo techo de atletismo, en Torun (Polonia) el fin de semana del 20 de marzo. Aunque también enlaza tres años disputándose, el Europeo de bádminton se celebrará también en 2026, del 6 al 12 de abril, con el ingrediente especial de que será en Huelva, la motivación de Carolina Marín.

Ya arrancando el verano, en junio llega un Europeo de taekwondo en Núremberg (Alemania), aunque nada podrá hacer sombra en esos meses de junio y julio al Mundial masculino de fútbol. La gran cita del 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. A finales de marzo se disputarán los 'playoffs' para conocer las últimas selecciones.

Este año será también importante para el fútbol femenino, ya que la FIFA celebra su primera edición del Mundial de Clubes, entre el 28 de enero y el 1 de febrero y con ASFAR, Arsenal, Gotham y Corinthians como aspirantes al título que se decidirá en Londres. A finales de julio España buscará seguir destacando en otro Europeo de natación, este año en París.

Mientras, en agosto, del 10 al 16, el deporte rey, el atletismo, tendrá su escaparate en Birmingham (Reino Unido) con el Campeonato de Europa al aire libre. La segunda quincena de agosto servirá los Mundiales masculino y femenino de hockey hierba en Países Bajos y Bélgica. Entre agosto y septiembre habrá Europeo femenino de voleibol, el masculino será en septiembre.

Del 11 al 13 de septiembre, el Mundial de Fórmula 1 aterrizará en Madrid, el Gran Premio de España con el novedoso circuito urbano 'MADRING', un evento señalado para el calendario de 2026. En la recta de meta de la temporada asoma un Mundial de hockey patines en Asunción (Paraguay), las primeras dos semanas de octubre y el año, como empezó, terminará con Europeo de balonmano.